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Лучшие iPhone в 2024 году — какую модель выбрать

5 ноября 2024 10:23
Владимир Мололкин - редактор
Лучшие модели iPhone в 2024 году и цены на них
Смартфоны от Apple. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Время анонсов и презентаций Apple в этом году уже истекло. Сейчас возникает самая лучшая возможность размышлять над приобретением нового iPhone.

О лучших iPhone в 2024 году рассказало издание Tom's Guide.

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В первую очередь издание выделяет именно топовый iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro Max является флагманом Apple
Флагманский iPhone 16 Pro Max. Фото: ek.ua

Модель обладает самым эффективным чипом серии A и победила во всех тестах камеры среди конкурентов. Они рекомендуют выбрать именно этот смартфон, если вам нужен самый лучший iPhone.

Цены на iPhone 16 Pro Max в Украине начинаются от 56 368 грн за версию 256 Гб.

iPhone 16 следует выбрать тем, кто хочет получить полную производительность от устройства без больших затрат.

iPhone 16 является базовой моделью в новой линейке.
Базовый iPhone 16 новой линейки смартфонов Apple. Фото: ek.ua

Модель является надежным обновлением в серии. Большинство функций, обычно ассоциирующихся с iPhone серии Pro, нашли свой путь к iPhone 16. Он содержит новую кнопку Camera Control, Action Button, а также поддерживает функции Apple Intelligence.

Цены на iPhone 16 в Украине начинаются от 35 480 грн за версию 128 Гб.

iPhone 15 Plus подойдет тем, кто не интересуется функциями искусственного интеллекта, но нуждается в большом экране за меньший бюджет.

iPhone 15 Plus отличается своей автономностью.
iPhone 15 Plus выделяется временем автономной работы. Фото: ek.ua

С выходом новой линейки смартфонов Apple снизила цены на более старые модели. iPhone 15 Plus выделяется среди них благодаря длительному ресурсу батареи. Несмотря на то, что телефону уже больше года, он все еще держится в рейтингах лучшего времени автономности, демонстрируя результат в 14 часов и 14 минут.

Цены на iPhone 15 Plus в Украине начинаются от 33 799 грн за версию 128 Гб.

iPhone SE 2022 станет идеальным для тех, кто хочет попробовать экосистему Apple, но не хочет тратить много денег.

iPhone SE 2022 является самым бюджетным смартфоном Apple
iPhone SE 2022 является самым бюджетным смартфоном Apple. Фото: ek.ua

В текущей линейке iPhone эта модель является самым бюджетным вариантом. iPhone SE до сих пор остается мощным устройством, несмотря на то, что камера уже начинает показывать свой возраст по сравнению с выходящими в прошлом году смартфонами.

Процессор A15 Bionic в смартфоне может выполнять большинство задач, которые перед ним ставятся, и все это в компактном корпусе. Кого-то небольшой 4,7-дюймовый ЖК-дисплей может разочаровать из-за низкого разрешения по современным стандартам.

Цены на iPhone SE 2022 в Украине начинаются от 13 900 грн за версию 64 Гб.

Напомним, Apple планирует значительное обновление iPhone SE. Новая модель должна появиться на рынке в начале 2025 года, а ее цена будет лишь немного выше стоимости текущей версии.

Также мы писали, что Apple выпустила новейшую линейку iPhone 16 и 16 Pro. Но существуют по меньшей мере три причины, почему следует подождать год, пока появится iPhone 17 Air.

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