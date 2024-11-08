Нова функція в Android 15 — економія заряду батареї для Pixel за прикладом Samsung One UI

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL. Фото: Unsplash

Схожу на функцію One UI від Samsung, Android переймає функцію економії заряду акумулятора. З листопада 2024 року користувачі смартфонів Pixel отримають оновлення для нової функції батареї. Вона має на меті подовжити термін служби акумуляторів смартфонів.

Про це повідомляє Sammy Fans.

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Оновлення від Google з листопада 2024 року включає зручну функцію зменшення споживання батареї в Android 15. Нова функція заряджає телефон лише до 80% кожного циклу, подібно до максимального захисту акумулятора One UI.

Смартфони зазвичай використовують літій-іонні батареї, які віддають перевагу зарядці до 80%. Хоча користувачі зазвичай заряджають пристрій до повного заряду, кожна така процедура зменшує місткість батареї.

Таким чином користувачі Pixel отримають функцію, яка не дозволить заряджатися їхнім телефонам на понад 80%. Однак функція корисна і її варто увімкнути, оскільки вона подовжить термін служби батареї.

Примітно, що Google поки що не розпочав широке впровадження свого нового підходу до економії заряду батареї. Розгортання вже підтвердили деякі користувачі Pixel, але деякі ще не отримали доступ. Схоже, що розгортання по всьому світу займе трохи більше часу, ніж зазвичай.

Які функції захисту акумулятора в One UI 6

Остання версія інтерфейсу Samsung One UI 6.1 пропонує 3 функції захисту акумулятора. Завдяки ним можна подовжити термін служби батареї смартфона. Можливо, у такому випадку заряд батареї буде меншим, але це стане вигідно у довгостроковій перспективі.

Йдеться про такі режими:

Основний — щоразу, коли акумулятор досягає заряду батареї 100%, процес автоматично припиняється, доки рівень акумулятора не знизиться до 95%, після цього процес заряджання відновиться.

Максимальний — акумулятор перестане заряджатися, коли досягне 80%.

Адаптивний — пристрій перейде у режим "Максимальний", коли ви спите, і повернеться в режим "Основний", перш ніж прокинетеся. Час сну користувача розраховується на основі моделі використання телефону.

Такі сценарії використання батареї смартфона допоможуть подовжити термін його служби.

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