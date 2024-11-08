Новая функция в Android 15 — экономия заряда батареи для Pixel по примеру Samsung One UI

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL. Фото: Unsplash

Похожую на функцию One UI от Samsung, Android перенимает функцию экономии заряда аккумулятора. С ноября 2024 года пользователи смартфонов Pixel получат обновления для новой функции батареи. Она имеет целью продлить срок службы аккумуляторов смартфонов.

Об этом сообщает Sammy Fans.

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Обновление от Google с ноября 2024 года включает удобную функцию уменьшения потребления батареи в Android 15. Новая функция заряжает телефон только до 80% каждого цикла, подобно максимальной защите аккумулятора One UI.

Смартфоны обычно используют литий-ионные батареи, предпочитающие зарядку до 80%. Хотя пользователи обычно заряжают устройство до полного заряда, каждая такая процедура уменьшает емкость батареи.

Таким образом, пользователи Pixel получат функцию, которая не позволит заряжаться их телефонам более чем на 80%. Однако функция полезна и ее следует включить, поскольку она продлит срок службы батареи.

Примечательно, что Google пока не приступил к широкому внедрению своего нового подхода к экономии заряда батареи. Развертывание уже подтвердили некоторые пользователи Pixel, но некоторые еще не получили доступ. Похоже, что развертывание по всему миру займет чуть больше времени, чем обычно.

Какие функции защиты аккумулятора в One UI 6

Последняя версия интерфейса Samsung One UI 6.1 предлагает 3 функции защиты аккумулятора. Благодаря им можно продлить срок службы батареи смартфона. Возможно, в таком случае заряд батареи будет меньше, но это будет выгодно в долгосрочной перспективе.

Речь идет о следующих режимах:

Основной — каждый раз, когда аккумулятор достигает заряда батареи 100%, процесс автоматически прекращается, пока уровень аккумулятора не снизится до 95%, после чего процесс зарядки возобновится.

Максимальный — аккумулятор перестанет заряжаться, когда достигнет 80%.

Адаптивный — устройство перейдет в режим "Максимальный", когда вы спите, и вернется в режим "Основной", прежде чем проснетесь. Время сна пользователь рассчитывается на основе модели использования телефона.

Такие сценарии использования батареи смартфона помогут продлить ее срок службы.

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