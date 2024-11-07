Смартфон показує неправильний час та геолокацію під час тривоги — причини та рішення

Геолокація на смартфоні. Фото: Unsplash

Останнім часом все більше користувачів в Україні стикаються з проблемою, коли їхні смартфони несподівано змінюють час, що призводить до запізнень і непорозумінь. З’ясувалося, що причина цього явища полягає в тому, що системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) активуються під час повітряних тривог.

Про те, які рішення існують, щоб запобігти цьому, розповіло видання Mediasat.

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Чому на смартфоні автоматично перемикається час

Коли виникає повітряна небезпека, Повітряні сили ЗСУ використовують технологію GPS-спуфінгу, також відому як GPS-симуляція, щоб збити російські дрони з курсу. Це досягається шляхом передачі фальшивих GPS-сигналів, які змушують дрон-приймач отримувати неправильні дані про місцеперебування.

РЕБ відхиляє дрони з курсу, коли вони летять в Україну за допомогою GPS-навігації. Таким чином, смартфон може показувати, що ви, наприклад, перебуваєте в будь-якій частині Росії чи Білорусі, коли фактично знаходитесь у Києві.

Активація GPS-спуфінгу призводить до автоматичного переходу годинника на інший часовий пояс, оскільки сучасні мобільні пристрої визначають його на основі геолокації.

Як вимкнути автоматичне перемикання часу на iPhone

Щоб розв'язати проблему необхідно виконати такі кроки:

Зайти у "Налаштування" — "Загальні" — "Дата і час". Вимкнути перемикач "Задавати автоматично". Вибрати вручну часовий пояс Києва.

Після цього, навіть якщо GPS-сигнал буде спотворений, iPhone не буде автоматично змінювати час. Попри це, якщо будете подорожувати за межі України, не забудьте повернути автоматичне визначення часового поясу.

Як вимкнути автоматичну зміну часу на Android-смартфонах

Для розв'язання проблеми на смартфонах з ОС Android необхідно зайти у "Налаштування" — "Загальне керування" — "Дата й час".

Далі, залежно від виробника, виконайте такі дії:

На смартфонах Samsung — вимкніть "Часовий пояс за розташуванням", але залиште увімкненою функцію "Автоматичний часовий пояс".

На смартфонах Motorola та інших пристроях — вимкніть автоматичне визначення часового поясу.

З цими налаштуваннями Android-смартфон зможе зберігати правильний час під час роботи систем РЕБ.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги українці скаржаться на неправильну подачу часу та геолокації на своїх смартфонах у соціальних мережах. На деяких пристроях видно, що користувач знаходиться нібито в іншій області або країні.

Також ми писали, що компанія Apple постійно вдосконалює операційну систему iOS, додаючи нові функції, щоб зробити використання iPhone ще приємнішим. Інновацією буде можливість оцінити час зарядки смартфона.