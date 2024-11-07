Смартфон показывает неправильное время и геолокацию во время тревоги — причины и решения

Геолокация на смартфоне. Фото: Unsplash

В последнее время все больше пользователей в Украине сталкиваются с проблемой, когда их смартфоны неожиданно меняют время, что приводит к опозданиям и недоразумениям. Выяснилось, что причина этого явления состоит в том, что системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) активируются во время воздушных тревог.

О том, какие решения существуют, чтобы предотвратить это, рассказало издание Mediasat.

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Почему на смартфоне автоматически переключается время

Когда возникает воздушная опасность, Воздушные силы ВСУ используют технологию GPS-спуфинга, также известную как GPS-симуляцию, чтобы сбить российские дроны с курса. Это достигается путем передачи фальшивых GPS-сигналов, заставляющих дрон-приемник получать неправильные данные о местонахождении.

РЭБ отклоняет дроны от курса, когда они летят в Украину с помощью GPS-навигации. Таким образом, смартфон может показывать, что вы, например, находитесь в любой части России или Беларуси, когда фактически находитесь в Киеве.

Активация GPS-спуфинга приводит к автоматическому переводу времени на другой часовой пояс, поскольку современные мобильные устройства определяют его на основе геолокации.

Как отключить автоматическое переключение времени на iPhone

Чтобы решить проблему, необходимо выполнить следующие шаги:

Зайти в "Настройки" — "Общие" — "Дата и время". Отключить переключатель "Задавать автоматически". Выбрать вручную часовой пояс Киева.

После этого, даже если GPS-сигнал будет искажен, iPhone не будет автоматически изменять время. Несмотря на это, если будете путешествовать за пределы Украины, не забудьте вернуть автоматическое определение часового пояса.

Отключить автоматическое изменение времени на Android-смартфонах

Для решения проблемы на смартфонах с ОС Android необходимо зайти в "Настройки" — "Общее управление" — "Дата и время".

Далее, в зависимости от производителя, выполните следующие действия:

На смартфонах Samsung — отключите "Временной пояс по расположению", но оставьте включенной функцию "Автоматический часовой пояс".

На смартфонах Motorola и других устройствах — отключите автоматическое определение часового пояса.

С этими настройками Android-смартфон сможет сохранять правильное время при работе систем РЭБ.

Напомним, во время воздушной тревоги украинцы жалуются в социальных сетях на неправильное отображение времени и геолокации на своих смартфонах. На некоторых устройствах видно, что пользователь находится в другой области или стране.

Также мы писали, что Apple постоянно совершенствует операционную систему iOS, добавляя новые функции, чтобы сделать использование iPhone еще более приятным. Инновацией будет возможность оценить время зарядки смартфона.