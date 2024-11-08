Найкращі смартфони до 20 000 грн — ціни та характеристики

Смартфон Apple iPhone SE 2022. Фото: Unsplash

Сьогодні на ринку можна знайти багато цікавих моделей смартфонів у середньому ціновому сегменті. Серед них можна знайти не найдорожчі моделі, які пропонують відмінні характеристики та тривалий час автономності.

Про такі моделі смартфонів розповіло видання The Verge.

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iPhone SE 2022

Єдиним відносно новим iPhone вартістю менш як 500 доларів є iPhone SE 2022 року. Це найвигідніший варіант для новачків, щоб спробувати екосистему iOS.

Ціни та характеристики iPhone SE 2022. Фото: ek.ua

Смартфон оснащено невеликим 4,7-дюймовим екраном, сам пристрій має такі ж розміри, як і iPhone 6. Хоча великі рамки роблять телефон застарілим, але найближчими роками зручність використання невеликого екрана може мати більше значення.

Щодо продуктивності, iPhone SE має процесор A15, як в iPhone 13 Pro Max. Смартфон захищено від води за рейтингом IP67, підтримується бездротова зарядка, а 12-мегапіксельна камера досі здатна робити гарні фотографії та записувати якісні відео.

Ціни на iPhone SE 2022 в Україні починаються від 13 900 грн.

Google Pixel 8а

Порівняно з попереднім поколінням, Pixel 8а отримав сім років оновлень операційної системи та безпеки.

Ціни та характеристики Google Pixel 8a. Фото: ek.ua

Смартфон оснащено 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм, і він є першим бюджетним пристроєм Google з частотою оновлення екрана 120 Гц.

На борту встановлено процесор Tensor G3, який працює у парі з 8 Гб оперативної пам'яті. На вибір є дві версії смартфона — на 128 Гб та 256 Гб вбудованої пам'яті.

Оснащено пристрій непоганим акумулятором місткістю 4492 мАг з підтримкою бездротової зарядки. Від вологи смартфон захищено за рейтингом IP67.

Система камер показує гідні результати, хоча Google змушений був погодитися з деякими обмеженнями, щоб зменшити ціну на Pixel. Основний сенсор встановлено на 64 мегапікселі, також є ультраширокий 13-мегапіксельний об'єктив.

Ціни на Google Pixel 8a в Україні починаються від 17 990 грн.

OnePlus 12R

Через свої характеристики може здатися, що OnePlus 12R коштує значно дорожче.

Ціни та характеристики OnePlus 12R. Фото: ek.ua

Смартфон оснащено великим 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення від 1 Гц до 120 Гц. Частіше цю функцію можна побачити на пристроях вартістю не менш як 800 доларів.

Працює 12R на базі Snapdragon 8 Gen 2, має від 8 Гб до 16 Гб оперативної пам'яті, а внутрішнє сховище може бути як на 128 Гб, так і на 256 Гб.

Одним з недоліків можна виділити недостатній рейтинг захисту IP64, що означає стійкість до бризок, але не гарантує повну водонепроникність.

Місткість акумулятора становить 5500 мАг, яка може відновлюватися за допомогою швидкої зарядки до 100 Вт.

Ціни на OnePlus 12R в Україні починаються від 20 147 грн.

Google Pixel 6A

Виділяється смартфон процесором Tensor від Google, який використовувався у флагманських Pixel 6 та 6 Pro.

Ціни та характеристики Google Pixel 6a. Фото: ek.ua

Хоча модель з'явилася у 2021 році, вона досі залишається актуальною, оскільки отримуватиме оновлення безпеки ще до липня 2027 року.

Смартфон оснащено 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою оновлення 60 Гц, оперативна пам'ять містить 6 Гб, а обсяг внутрішнього сховища становить 128 Гб без можливості розширення картками microSD.

Захищено пристрій за рейтингом водонепроникності IP67, а місткість акумулятора становить 4410 мАг.

Використовує 6A основну камеру на 12 мегапікселів, яка досі залишається дуже непоганою для середнього класу.

Ціни на Google Pixel 8a в Україні починаються від 12 334 грн.

Samsung Galaxy A35

Для своєї ціни Galaxy A35 пропонує дуже непогані характеристики.

Ціни та характеристики Samsung Galaxy A35. Фото: ek.ua

Смартфон оснащено 6,6-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц.

Працює пристрій на базі процесора Exynos 1380 у парі з 6 Гб або 8 Гб оперативної пам'яті. Внутрішнє сховище, залежно від версії, може бути на 128 Гб або 256 Гб з можливістю розширення картками microSD до 1 Тб.

Захищено телефон за рейтингом IP67 від пилу та води. Місткість акумулятора становить 5000 мАг, сам пристрій заряджається від мережі й підтримує 25 Вт блоки живлення.

Важливою перевагою є чотири роки оновлень операційної системи та п'ять років оновлень безпеки, що не завжди пропонується у пристроях, які коштують менш як 500 доларів.

Камера досить посередня, але може робити непогані фотографії в умовах якісного освітлення.

Ціни на Samsung Galaxy A35 в Україні починаються від 10 499 грн.

Нагадаємо, смартфон є найближчим і надійним супутником. Мобільні ігри потребують все більш потужного процесора та великої пам’яті. Крім того, зростає кількість гравців, які прагнуть досягти значно кращих результатів і максимізувати досвід від геймінгу.

Також ми писали, що раніше більшість захищених смартфонів були більше схожі на цеглину, ніж на технологічний пристрій. Зараз на ринку доступні пристрої, які зробили великий крок вперед.