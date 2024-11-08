Лучшие смартфоны до 20 000 грн — цены и характеристики

5 лучших смартфонов среднего класса — какой выбрать в 2024 году
Сегодня на рынке можно найти много интересных моделей смартфонов в среднем ценовом сегменте. Среди них можно найти не самые дорогие модели, предлагающие отличные характеристики и длительное время автономности.
О таких моделях смартфонов рассказало издание The Verge.
Какие смартфоны являются лучшими в среднем ценовом сегменте
iPhone SE 2022
Единственным относительно новым iPhone стоимостью менее 500 долларов является iPhone SE 2022 года. Это самый выгодный вариант для новичков попробовать экосистему iOS.
Смартфон оснащен небольшим 4,7-дюймовым экраном, само устройство имеет такие же размеры, как и iPhone 6. Хотя большие рамки делают телефон устаревшим, но в ближайшие годы удобство использования небольшого экрана может иметь большее значение.
Что касается производительности, то iPhone SE имеет процессор A15, как у iPhone 13 Pro Max. Смартфон защищен от воды по рейтингу IP67, поддерживается беспроводная зарядка, а 12-мегапиксельная камера до сих пор способна делать хорошие фотографии и записывать качественные видео.
Цены на iPhone SE 2022 в Украине начинаются от 13 900 грн.
Google Pixel 8а
По сравнению с предыдущим поколением, Pixel 8а получил семь лет обновлений операционной системы и безопасности.
Смартфон оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем и является первым бюджетным устройством Google с частотой обновления экрана 120 Гц.
На борту установлен процессор Tensor G3, работающий в паре с 8 Гб оперативной памяти. На выбор есть две версии смартфона — на 128 Гб и 256 Гб встроенной памяти.
Оснащено устройство неплохим аккумулятором емкостью 4492 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. От влаги смартфон защищен по рейтингу IP67.
Система камер показывает достойные результаты, хотя Google вынужден был согласиться с некоторыми ограничениями, чтобы снизить цену на Pixel. Основной сенсор установлен на 64 мегапикселя, также есть ультраширокий 13-мегапиксельный объектив.
Цены на Google Pixel 8a в Украине начинаются от 17 990 грн.
OnePlus 12R
Из-за своих характеристик может показаться, что OnePlus 12R стоит гораздо дороже.
Смартфон оснащен большим 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц. Чаще эту функцию можно увидеть на устройствах стоимостью не менее 800 долларов.
Работает 12R на базе Snapdragon 8 Gen 2, имеет от 8 Гб до 16 Гб оперативной памяти, а внутреннее хранилище может быть как на 128 Гб, так и на 256 Гб.
Одним из недостатков можно выделить недостаточный рейтинг защиты IP64, что означает стойкость к брызгам, но не гарантирует полную водонепроницаемость.
Емкость аккумулятора составляет 5500 мАч, которая может восстанавливаться с помощью быстрой зарядки до 100 Вт.
Цены на OnePlus 12R в Украине начинаются от 20 147 грн.
Google Pixel 6A
Выделяется смартфон процессором Tensor от Google, который использовался во флагманских Pixel 6 и 6 Pro.
Хотя модель появилась в 2021 году, она все еще остается актуальной, поскольку будет получать обновление безопасности еще до июля 2027 года.
Смартфон оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, оперативная память содержит 6 Гб, а объем внутреннего хранилища составляет 128 Гб без возможности расширения картами microSD.
Защищено устройство по рейтингу водонепроницаемости IP67, а емкость аккумулятора составляет 4410 мАч.
Использует 6A основную камеру на 12 мегапикселей, которая до сих пор остается очень хорошей для среднего класса.
Цены на Google Pixel 8a в Украине начинаются от 12 334 грн.
Samsung Galaxy A35
Для своей цены Galaxy A35 предлагает очень хорошие характеристики.
Смартфон оснащен 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц.
Работает устройство на базе процессора Exynos 1380 в паре с 6 Гб или 8 Гб оперативной памяти. Внутреннее хранилище, в зависимости от версии, может быть на 128 Гб или 256 Гб с возможностью расширения картами microSD до 1 Тб.
Защищен телефон по рейтингу IP67 от пыли и воды. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, само устройство заряжается от сети и поддерживает 25 Вт блоки питания.
Важным преимуществом является четыре года обновлений операционной системы и пять лет обновлений безопасности, которые не всегда предлагаются в устройствах ценой менее 500 долларов.
Камера достаточно средняя, но может делать неплохие фотографии в условиях качественного освещения.
Цены на Samsung Galaxy A35 в Украине начинаются от 10 499 грн.
Напомним, смартфон является самым близким и надежным спутником. Мобильные игры требуют все более мощного процессора и большей памяти. Кроме того, растет количество игроков, стремящихся добиться значительно лучших результатов и максимизировать опыт от гейминга.
Также мы писали, что раньше большинство защищенных смартфонов были больше похожи на кирпич, чем на технологическое устройство. Сейчас на рынке доступны устройства, сделавшие большой шаг вперед.
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