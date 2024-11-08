Лучшие смартфоны до 20 000 грн — цены и характеристики

Смартфон Apple iPhone SE 2022. Фото: Unsplash

Сегодня на рынке можно найти много интересных моделей смартфонов в среднем ценовом сегменте. Среди них можно найти не самые дорогие модели, предлагающие отличные характеристики и длительное время автономности.

О таких моделях смартфонов рассказало издание The Verge.

Читайте также:

Какие смартфоны являются лучшими в среднем ценовом сегменте

iPhone SE 2022

Единственным относительно новым iPhone стоимостью менее 500 долларов является iPhone SE 2022 года. Это самый выгодный вариант для новичков попробовать экосистему iOS.

Цены и характеристики iPhone SE 2022. Фото: ek.ua

Смартфон оснащен небольшим 4,7-дюймовым экраном, само устройство имеет такие же размеры, как и iPhone 6. Хотя большие рамки делают телефон устаревшим, но в ближайшие годы удобство использования небольшого экрана может иметь большее значение.

Что касается производительности, то iPhone SE имеет процессор A15, как у iPhone 13 Pro Max. Смартфон защищен от воды по рейтингу IP67, поддерживается беспроводная зарядка, а 12-мегапиксельная камера до сих пор способна делать хорошие фотографии и записывать качественные видео.

Цены на iPhone SE 2022 в Украине начинаются от 13 900 грн.

Google Pixel 8а

По сравнению с предыдущим поколением, Pixel 8а получил семь лет обновлений операционной системы и безопасности.

Цены и характеристики Google Pixel 8a. Фото: ek.ua

Смартфон оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем и является первым бюджетным устройством Google с частотой обновления экрана 120 Гц.

На борту установлен процессор Tensor G3, работающий в паре с 8 Гб оперативной памяти. На выбор есть две версии смартфона — на 128 Гб и 256 Гб встроенной памяти.

Оснащено устройство неплохим аккумулятором емкостью 4492 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. От влаги смартфон защищен по рейтингу IP67.

Система камер показывает достойные результаты, хотя Google вынужден был согласиться с некоторыми ограничениями, чтобы снизить цену на Pixel. Основной сенсор установлен на 64 мегапикселя, также есть ультраширокий 13-мегапиксельный объектив.

Цены на Google Pixel 8a в Украине начинаются от 17 990 грн.

OnePlus 12R

Из-за своих характеристик может показаться, что OnePlus 12R стоит гораздо дороже.

Цены и характеристики OnePlus 12R. Фото: ek.ua

Смартфон оснащен большим 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц. Чаще эту функцию можно увидеть на устройствах стоимостью не менее 800 долларов.

Работает 12R на базе Snapdragon 8 Gen 2, имеет от 8 Гб до 16 Гб оперативной памяти, а внутреннее хранилище может быть как на 128 Гб, так и на 256 Гб.

Одним из недостатков можно выделить недостаточный рейтинг защиты IP64, что означает стойкость к брызгам, но не гарантирует полную водонепроницаемость.

Емкость аккумулятора составляет 5500 мАч, которая может восстанавливаться с помощью быстрой зарядки до 100 Вт.

Цены на OnePlus 12R в Украине начинаются от 20 147 грн.

Google Pixel 6A

Выделяется смартфон процессором Tensor от Google, который использовался во флагманских Pixel 6 и 6 Pro.

Цены и характеристики Google Pixel 6a. Фото: ek.ua

Хотя модель появилась в 2021 году, она все еще остается актуальной, поскольку будет получать обновление безопасности еще до июля 2027 года.

Смартфон оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, оперативная память содержит 6 Гб, а объем внутреннего хранилища составляет 128 Гб без возможности расширения картами microSD.

Защищено устройство по рейтингу водонепроницаемости IP67, а емкость аккумулятора составляет 4410 мАч.

Использует 6A основную камеру на 12 мегапикселей, которая до сих пор остается очень хорошей для среднего класса.

Цены на Google Pixel 8a в Украине начинаются от 12 334 грн.

Samsung Galaxy A35

Для своей цены Galaxy A35 предлагает очень хорошие характеристики.

Цены и характеристики Samsung Galaxy A35. Фото: ek.ua

Смартфон оснащен 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

Работает устройство на базе процессора Exynos 1380 в паре с 6 Гб или 8 Гб оперативной памяти. Внутреннее хранилище, в зависимости от версии, может быть на 128 Гб или 256 Гб с возможностью расширения картами microSD до 1 Тб.

Защищен телефон по рейтингу IP67 от пыли и воды. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, само устройство заряжается от сети и поддерживает 25 Вт блоки питания.

Важным преимуществом является четыре года обновлений операционной системы и пять лет обновлений безопасности, которые не всегда предлагаются в устройствах ценой менее 500 долларов.

Камера достаточно средняя, но может делать неплохие фотографии в условиях качественного освещения.

Цены на Samsung Galaxy A35 в Украине начинаются от 10 499 грн.

Напомним, смартфон является самым близким и надежным спутником. Мобильные игры требуют все более мощного процессора и большей памяти. Кроме того, растет количество игроков, стремящихся добиться значительно лучших результатов и максимизировать опыт от гейминга.

Также мы писали, что раньше большинство защищенных смартфонов были больше похожи на кирпич, чем на технологическое устройство. Сейчас на рынке доступны устройства, сделавшие большой шаг вперед.