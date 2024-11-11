Оптимальный заряд батареи смартфона — сколько процентов нужно оставлять

Смартфон на зарядку. Фото: Freepik

Оптимальный уровень заряда батареи мобильного телефона зависит от того, как он используется. Большинство пользователей знают, что заряжать смартфоны до 80-100% нормально для ежедневного использования. Но в определенных ситуациях аккумулятор советуется заряжать только до 50%.

Об этом сообщает Телеграф.

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Этот метод может оказаться полезным, если человек не использует свой смартфон в течение длительного времени.

Заряд устройства на 50% при хранении без активного использования уменьшает нагрузку на аккумулятор. Таким образом, срок службы батареи можно увеличить вдвое.

Но если хотите, чтобы смартфон работал долго, необходимо полностью вытащить аккумулятор, конечно, если конструкция устройства позволяет.

Эксперты рекомендуют использовать метод зарядки на 80% при ежедневном использовании телефона. Таким образом, можно сохранить емкость батареи в течение длительного времени.

Важно помнить, что современные литий-ионные аккумуляторы лучше переносят короткие циклы подзарядки, чем полные циклы заряда и разряда до 100%.

Напомним, Android будет использовать функцию экономии заряда аккумулятора, подобную функции в One UI от Samsung. Пользователи смартфонов Pixel получат обновление для новой функции батареи с ноября 2024 года. Целью является увеличение срока службы аккумуляторов смартфонов.

Также мы писали, что, согласно данным Counterpoint Research, в третьем квартале 2024 года iPhone 15 от Apple был самым популярным смартфоном в мире, а iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro отстали от него. Продажи моделей Pro впервые составили половину всех продаж iPhone в течение третьего квартала.