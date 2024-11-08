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Samsung Galaxy S25 Ultra отримає новий дизайн і стильні кольори

8 листопада 2024 11:48
Володимир Мололкін - редактор
Samsung Galaxy S25 Ultra — що відомо про дизайн та характеристики флагмана
Зовнішній вигляд Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

Схоже, що Samsung планує змінити дизайн свого флагманського Galaxy S25 Ultra, відмовляючись від вигнутого дисплея, який був характерним для моделей Ultra в останні роки. Завдяки останнім візуалізаціям Technizo Concept можна побачити ці зміни в дизайні та варіанти кольорів.

Про це повідомляє Gizmochina.

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Нові візуалізації Galaxy S25 Ultra демонструють чотири основні варіанти кольорів:

  • титановий чорний;
  • титановий синій;
  • титановий сірий;
  • титановий сріблястий.
Новые цвета корпуса Samsung Galaxy S25 Ultra
Основні варіанти кольорів Samsung S25 Ultra. Фото: Technizo Concept/X.com

Попередній витік передбачав, що кольори включатимуть чорний, зелений, синій і титановий. Однак цей діапазон відрізняється від попередніх чуток.

Як зміниться дисплей в Galaxy S25 Ultra

Плоский дизайн дисплея, середньої рамки та задньої панелі є однією з найбільших змін, виділених у рендерах. Хоча серія Galaxy S, особливо базова та Plus-моделі останніх двох поколінь, демонструє тенденцію до більш плоскої зовнішності, цей плоский підхід контрастує з історичною перевагою Samsung щодо вигнутих країв своїх флагманів із розривом верху.

Однак перехід до закруглених кутів, схожих на дизайн Galaxy S21 Ultra, швидше за все, був спрямований на те, щоб зробити його більш комфортним для руки.

Унікальний профіль Galaxy S25 Ultra ще більше підкреслюється його тоншими розмірами, ніж у попередника. Під номером моделі SM-S938U пристрій нещодавно з’явився на Geekbench. Порівняльні тести показують, що одноядерна оцінка 3148 і багатоядерна оцінка 10236 значно перевершують S24 Ultra.

Таким чином, Galaxy S25 Ultra виглядає як поєднання передових технологій і кращих дизайнів минулого Samsung.

Нагадаємо, у мережі поширюються чутки про те, що Samsung готується випустити більш доступну версію складаного смартфона Galaxy Z Flip 6. Компанія, ймовірно, представить нову модель Galaxy Z Flip 6 FE як частину своєї стратегії, щоб розширити аудиторію своїх інноваційних пристроїв.

Також ми писали, що у серпні компанія Samsung офіційно представила Galaxy A06 — найдоступніший смартфон із лінійки Galaxy. Він був розроблений як заміна Galaxy A05/A05s, але отримав новий дизайн.

 

характеристики смартфон телефони Дизайн Samsung

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