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Samsung Galaxy S25 Ultra получит новый дизайн и стильные цвета

8 ноября 2024 11:48
Владимир Мололкин - редактор
Samsung Galaxy S25 Ultra — что известно о дизайне и характеристиках флагмана
Внешний вид Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

Похоже, Samsung планирует изменить дизайн своего флагманского Galaxy S25 Ultra, отказываясь от изогнутого дисплея, который был характерен для моделей Ultra в последние годы. Благодаря последним визуализациям Technizo Concept можно увидеть эти изменения в дизайне и цветовых вариантах.

Об этом сообщает Gizmochina.

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Как выглядит Samsung S25 Ultra

Новые визуализации Galaxy S25 Ultra демонстрируют четыре основных варианта цвета:

  • титановый черный;
  • титановый синий;
  • титановый серый;
  • титановый серебристый.
Новые цвета корпуса Samsung Galaxy S25 Ultra
Основные варианты цвета Samsung S25 Ultra. Фото: Technizo Concept/X.com

Предыдущая утечка предполагала, что цвета будут включать черный, зеленый, синий и титановый. Однако этот диапазон отличается от предыдущих слухов.

Как изменится дисплей в Galaxy S25 Ultra

Плоский дизайн дисплея, средней рамки и задней панели является одним из самых больших изменений, выделенных в рендерах. Хотя серия Galaxy S, особенно базовая и Plus-модели последних двух поколений, демонстрирует тенденцию к более плоскому облику, этот плоский подход контрастирует с историческим преимуществом Samsung относительно изогнутых краев своих флагманов с разрывом верха.

Однако переход к закругленным углам, похожим на дизайн Galaxy S21 Ultra, скорее всего, был направлен на то, чтобы сделать его более комфортным для руки.

Уникальный профиль Galaxy S25 Ultra еще больше подчеркивается его более тонкими размерами, чем у предшественника. Под номером модели SM-S938U устройство недавно появилось на Geekbench. Сравнительные тесты показывают, что одноядерная оценка 3148 и многоядерная оценка 10236 значительно превосходят S24 Ultra.

Таким образом, Galaxy S25 Ultra выглядит как сочетание передовых технологий и лучших дизайнов прошлого Samsung.

Напомним, в сети распространяются слухи, что Samsung готовится выпустить более доступную версию складного смартфона Galaxy Z Flip 6. Компания предположительно представит новую модель Galaxy Z Flip 6 FE как часть своей стратегии, чтобы расширить аудиторию своих инновационных устройств.

Также мы писали, что в августе компания Samsung официально представила Galaxy A06 — самый доступный смартфон из линейки Galaxy. Он был разработан в качестве замены Galaxy A05/A05s, но получил новый дизайн.

 

характеристики смартфон телефоны Дизайн Samsung

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