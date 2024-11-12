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Колекціонери в захваті — які старі телефони стали коштовністю

12 листопада 2024 17:23
Володимир Мололкін - редактор
Раритетні телефони — які моделі принесуть великі гроші на ринку колекціонерів
Смартфон iPhone 2G. Фото: UBuy
Володимир Мололкін - редактор

Вже минув той час, коли телефони були лише засобом зв'язку. Деякі з них стали бажаними колекційними предметами. Вартість старих моделей стрімко зростає, особливо якщо вони в хорошому стані або навіть запаковані.

Сайт Новини.LIVE зібрав три моделі телефонів, які можуть принести значні суми на ринку колекціонерів.

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Apple iPhone 2G

Перша модель iPhone, яку випустила компанія Apple ще у 2007 році. Смартфон зміг повністю трансформувати мобільну індустрію, ставши цінним артефактом тих часів.

Якщо пристрій зберігся в оригінальній упаковці, то його ціна на аукціонах може сягати десятків тисяч доларів.

Наприклад, на eBay один з екземплярів продається за понад 100 тис. доларів.

Самый дорогой iPhone 2G в мире
Запакований iPhone 2G за 100 тис. доларів. Фото: скриншот

Будь-який серйозний колекціонер зацікавиться подібним екземпляром, який символізує початок епохи смартфонів.

Motorola DynaTAC 8000X

Одним з перших мобільних телефонів у світі став Motorola DynaTAC 8000X. Його випустили ще у 1983 році, і він залишається знаковим предметом для шанувальників ретро-технологій.

Саме через свою історичну значущість він вважається дуже цінним. Вартість таких моделей на ринку сягає 25 тис. доларів за оригінальний варіант у хорошому стані.

Один з таких знайшовся на eBay.

Один из первых телефонов в мире Motorola DynaTAC 8000X
Один з перших мобільних телефонів Motorola DynaTAC 8000X за 25 тис. доларів. Фото: скриншот

Nokia 8800 Sapphire Arte (2005)

Розкішний телефон Nokia 8800 Sapphire Arte з'явився у 2005 році й став одразу відомим завдяки преміальним матеріалам.

Його корпус виконаний з нержавіючої сталі, а сапфірова кнопка стала символом ексклюзивності.

Ціна на телефон варіюється від 500 до 4 тис. доларів, залежно від стану та комплектації.

Первый люксовый телефон Nokia 8800 Sapphire Arte
Перший люксовий телефон Nokia 8800 Sapphire Arte за 3,75 тис. доларів. Фото: скриншот

Така ціна на пристрій обумовлена обмеженим тиражем та популярністю серед тих, хто полюбляє винятковий дизайн.

Нагадаємо, сьогодні в середньому ціновому сегменті доступні численні цікаві моделі смартфонів. Недорогі моделі пропонують чудові характеристики та тривалий час автономності.

Також ми писали, що раніше більшість захищених смартфонів були більше схожі на цеглину, ніж на технологічний пристрій. На ринку зараз доступні пристрої, які зробили великий крок вперед.

смартфон телефони колекціонер аукціон ціни

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