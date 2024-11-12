Знижки на флагманські смартфони — коли найкращий час для покупки

Флагманський смартфон iPhone 16 Pro Max. Фото: Unsplash

Флагманські смартфони зазвичай мають передові технології, найновіші функції та новий вишуканий дизайн. Вибір часу покупки може бути важливим, якщо хочете заощадити гроші, купуючи дорогий пристрій.

Про те, коли варто подумати про покупку флагманського смартфона, розповідає Gizmochina.

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Час знижок на попередні моделі після запуску нових флагманів

Одним із найкращих часів для покупки флагманського смартфона є відразу після випуску нової моделі.

Щороку такі бренди смартфонів, як Apple, Samsung, OnePlus та інші, випускають свої топові смартфони. Таким чином, старі пристрої зазвичай отримують офіційне зниження ціни. Це чудова можливість для клієнтів придбати пристрій преміумкласу за нижчою ціною.

Вибір торішнього флагманського пристрою означає втрату деяких нових функцій, але це зазвичай незначна різниця. З кожним поколінням бренди часто випускають невеликі оновлення, які стосуються продуктивності, камер, акумуляторів і навіть деяких нових функцій програмного забезпечення. Але ви можете отримати угоду, яка заощадить вам значну суму грошей, якщо пропустите їх.

Плануйте купівлю на час святкових розпродажів

Сезон свят є найкращим часом для придбання найкращого смартфона. Розпродажі Amazon Prime Day, Чорна п’ятниця, Кіберпонеділок і навіть регіональні розпродажі під час фестивалів є чудовими прикладами основних розпродажів. Під час цих заходів споживачі можуть знайти значні знижки, комплексні акції та ексклюзивні телефони.

У той час як нові флагманські моделі іноді отримують чудові ціни та обмежені терміни, старіші телефони преміумкласу часто пропонують значні знижки. Існують також розпродажі, які зазвичай відбуваються в грудні та на початку січня.

Програми обміну

Багато виробників смартфонів часто пропонують програми, які дозволяють обмінювати старі пристрої на нові. Ця програма також відома як Trade-in.

Якщо у вас попередня модель флагманського смартфона, то зможете отримати значну знижку, обмінюючи його на нову модель.

Нагадаємо, що Samsung має намір змінити дизайн свого флагманського смартфона Galaxy S25 Ultra, відмовляючись від вигнутого дисплея, який був характерним для Ultra-моделей останніх років. Ці зміни в дизайні та варіанти кольорів можна побачити за допомогою найновіших візуалізацій Technizo Concept.

Також ми писали, що згідно з даними Counterpoint Research, у третьому кварталі 2024 року iPhone 15 від Apple був найпопулярнішим смартфоном у світі, а iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro відстали від нього. Продажі моделей Pro вперше склали половину всіх продажів iPhone.