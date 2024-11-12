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Время скидок на флагманы — когда выгоднее всего покупать смартфон

12 ноября 2024 13:15
Владимир Мололкин - редактор
Скидки на флагманские смартфоны — когда лучшее время для покупки
Флагманский смартфон iPhone 16 Pro Max. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Флагманские смартфоны обычно имеют передовые технологии, новые функции и новый изысканный дизайн. Выбор времени покупки может быть важным, если хотите сэкономить деньги, покупая дорогостоящее устройство.

О том, когда стоит подумать о покупке флагманского смартфона, рассказывает Gizmochina.

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Время скидок на предыдущие модели после запуска новых флагманов

Одним из лучших времен для покупки флагманского смартфона является сразу после выпуска новой модели.

Каждый год такие бренды смартфонов, как Apple, Samsung, OnePlus и другие выпускают свои топовые смартфоны. Таким образом, старые устройства обычно получают официальное понижение цены. Это отличная возможность для клиентов приобрести устройство премиум-класса по более низкой цене.

Выбор прошлогоднего флагманского устройства означает потерю некоторых новых функций, но это, как правило, незначительная разница. С каждым поколением бренды часто производят небольшие обновления, касающиеся производительности, камер, аккумуляторов и даже некоторых новых функций программного обеспечения. Но вы можете получить сделку, которая сэкономит вам внушительную сумму денег, если пропустите их.

Планируйте покупку на время праздничных распродаж

Сезон праздников является самым лучшим временем для приобретения лучшего смартфона. Распродажи Amazon Prime Day, Черная пятница, Киберпонедельник и даже региональные распродажи во время фестивалей являются отличными примерами основных распродаж. Во время этих мероприятий потребители могут обнаружить значительные скидки, комплексные акции и эксклюзивные телефоны.

В то время как новые флагманские модели иногда получают отличные цены и ограниченные сроки, более старые телефоны премиум-класса часто предлагают значительные скидки. Существуют также распродажи, которые обычно проходят в декабре и начале января.

Программы обмена

Многие производители смартфонов часто предлагают программы, которые позволяют обменивать старые устройства на новые. Эта программа также известна как Trade-in.

Если у вас предыдущая модель флагманского смартфона, то сможете получить внушительную скидку, обменивая его на новую модель.

Напомним, что Samsung намерена изменить дизайн своего флагманского смартфона Galaxy S25 Ultra, отказываясь от изогнутого дисплея, характерного для Ultra-моделей последних лет. Эти изменения в дизайне и цветовые варианты можно увидеть с помощью новейших визуализаций Technizo Concept.

Также мы писали, что, согласно данным Counterpoint Research, в третьем квартале 2024 года iPhone 15 от Apple был самым популярным смартфоном в мире, а iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro отстали от него. Продажи моделей Pro впервые составили половину всех продаж iPhone.

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