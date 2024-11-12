Раритетные телефоны — какие модели принесут большие деньги на рынке коллекционеров

Смартфон iPhone 2G. Фото: UBuy

Уже прошло время, когда телефоны были только средством связи. Некоторые из них стали желанными коллекционными предметами. Стоимость старых моделей стремительно растет, особенно если они в хорошем состоянии или даже упакованы.

Сайт Новини.LIVE собрал три модели телефонов, которые могут принести значительные суммы на рынке коллекционеров.

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Apple iPhone 2G

Первая модель iPhone, выпущенная компанией Apple еще в 2007 году. Смартфон смог полностью трансформировать мобильную индустрию, став ценным артефактом тех времен.

Если устройство сохранилось в оригинальной упаковке, то его цена на аукционах может достигать десятков тысяч долларов.

Например, на eBay один из экземпляров продается более чем за 100 тыс. долларов.

Упакованный iPhone 2G за 100 тыс. долларов. Фото: скриншот

Любой серьезный коллекционер заинтересуется подобным экземпляром, символизирующим начало эпохи смартфонов.

Motorola DynaTAC 8000X

Одним из первых мобильных телефонов в мире стал Motorola DynaTAC 8000X. Его выпустили еще в 1983 году и он остается знаковым предметом для поклонников ретро-технологий.

Именно из-за своей исторической значимости он считается очень ценным. Стоимость таких моделей на рынке составляет до 25 тыс. долларов за оригинальный вариант в хорошем состоянии.

Один из таких нашелся на eBay.

Один из первых мобильных телефонов Motorola DynaTAC 8000X за 25 тыс. долларов. Фото: скриншот

Nokia 8800 Sapphire Arte (2005)

Роскошный телефон Nokia 8800 Sapphire Arte появился в 2005 году и стал известен благодаря премиальным материалам.

Его корпус выполнен из нержавеющей стали, а сапфировая кнопка стала символом эксклюзивности.

Цена на телефон варьируется от 500 до 4 тыс. долларов в зависимости от состояния и комплектации.

Первый люксовый телефон Nokia 8800 Sapphire Arte за 3,75 тысячи долларов. Фото: скриншот

Такая цена на устройство обусловлена ограниченным тиражом и популярностью среди любящих исключительный дизайн.

Напомним, сегодня в среднем ценовом сегменте доступны многочисленные интересные модели смартфонов. Недорогие модели предлагают отличные характеристики и длительное время автономности.

Также мы писали, что раньше большинство защищенных смартфонов были больше похожи на кирпич, чем на технологическое устройство. На рынке сейчас доступны устройства, сделавшие большой шаг вперед.