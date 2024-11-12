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Коллекционеры в восторге — какие старые телефоны стали ценными

12 ноября 2024 17:23
Владимир Мололкин - редактор
Раритетные телефоны — какие модели принесут большие деньги на рынке коллекционеров
Смартфон iPhone 2G. Фото: UBuy
Владимир Мололкин - редактор

Уже прошло время, когда телефоны были только средством связи. Некоторые из них стали желанными коллекционными предметами. Стоимость старых моделей стремительно растет, особенно если они в хорошем состоянии или даже упакованы.

Сайт Новини.LIVE собрал три модели телефонов, которые могут принести значительные суммы на рынке коллекционеров.

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Apple iPhone 2G

Первая модель iPhone, выпущенная компанией Apple еще в 2007 году. Смартфон смог полностью трансформировать мобильную индустрию, став ценным артефактом тех времен.

Если устройство сохранилось в оригинальной упаковке, то его цена на аукционах может достигать десятков тысяч долларов.

Например, на eBay один из экземпляров продается более чем за 100 тыс. долларов.

Самый дорогой iPhone 2G в мире
Упакованный iPhone 2G за 100 тыс. долларов. Фото: скриншот

Любой серьезный коллекционер заинтересуется подобным экземпляром, символизирующим начало эпохи смартфонов.

Motorola DynaTAC 8000X

Одним из первых мобильных телефонов в мире стал Motorola DynaTAC 8000X. Его выпустили еще в 1983 году и он остается знаковым предметом для поклонников ретро-технологий.

Именно из-за своей исторической значимости он считается очень ценным. Стоимость таких моделей на рынке составляет до 25 тыс. долларов за оригинальный вариант в хорошем состоянии.

Один из таких нашелся на eBay.

Один из первых телефонов в мире Motorola DynaTAC 8000X
Один из первых мобильных телефонов Motorola DynaTAC 8000X за 25 тыс. долларов. Фото: скриншот

Nokia 8800 Sapphire Arte (2005)

Роскошный телефон Nokia 8800 Sapphire Arte появился в 2005 году и стал известен благодаря премиальным материалам.

Его корпус выполнен из нержавеющей стали, а сапфировая кнопка стала символом эксклюзивности.

Цена на телефон варьируется от 500 до 4 тыс. долларов в зависимости от состояния и комплектации.

Первый люксовый телефон Nokia 8800 Sapphire Arte
Первый люксовый телефон Nokia 8800 Sapphire Arte за 3,75 тысячи долларов. Фото: скриншот

Такая цена на устройство обусловлена ограниченным тиражом и популярностью среди любящих исключительный дизайн.

Напомним, сегодня в среднем ценовом сегменте доступны многочисленные интересные модели смартфонов. Недорогие модели предлагают отличные характеристики и длительное время автономности.

Также мы писали, что раньше большинство защищенных смартфонов были больше похожи на кирпич, чем на технологическое устройство. На рынке сейчас доступны устройства, сделавшие большой шаг вперед.

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