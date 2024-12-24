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Міфи про смартфони — що приховують маркетологи під цифрами

24 грудня 2024 16:05
Володимир Мололкін - редактор
Як вибрати ідеальний смартфон — 6 міфів, які заважають прийняти рішення
Людина зі смартфоном в руках. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

При виборі нового смартфона може здатися, що всі характеристики та цифри в них мають важливе значення. Однак більшість з них — це просто маркетингові хитрощі, на які не варто вестися.

Про це розповідає iTechua.

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На які речі не варто звертати увагу при виборі смартфона

Наприклад, більшість людей думають, що чим більше мегапікселів, тим краще фото, але це не так. Якість знімків залежить від розміру сенсора в камері, оптики та роботи програмних алгоритмів. Зробити якісні фотографії можна й на камеру 12 МП, що доводять моделі iPhone минулих років.

Зараз багато хто женеться за частотою оновлення екрана. Хтось вважає, що 120 Гц завжди забезпечать суперплавне зображення, але насправді більшість навіть не помітить різниці між 60 Гц і 120 Гц. До того ж вища частота оновлення швидше розряджає акумулятор смартфона.

Часто кількість ядер процесора сприймається як гарантія швидкості, але не все так просто. Важливою є не лише кількість ядер, а й їхня архітектура, частота та енергоефективність. Іншими словами, смартфон з меншою кількістю, але потужнішими ядрами зможе працювати швидше за пристрій, в якому ситуація зворотна.

Також не варто вестися на кількість оперативної пам'яті. Для більшості задач вистачає 4-6 Гб, а її збільшення не дасть особливої різниці, якщо всі програми й система не оптимізовані під це. Єдиним варіантом, коли може знадобитися більше оперативної пам'яті, є сучасний смартфон, в якому певна кількість цієї пам'яті виділена на роботу штучного інтелекту.

Роздільна здатність дисплея також непроста тема. На стандартних екранах розміром 6-6,5 дюйма очі не зможуть розрізнити різницю між Full HD і Quad HD, який споживає більше енергії, а щільність пікселів та чіткість зображення з ним ви зможете побачити лише на планшеті чи ноутбуці.

Важливим моментом є й місткість батареї. Не завжди означає, що з більшим акумулятором телефон працюватиме довше. Важлива не тільки місткість, а й оптимізація програмного забезпечення разом з енергоефективним процесором. Знову ж таки iPhone, які всю свою історію відзначаються невеликою місткістю батареї, можуть спокійно обходити Android-пристрої з більшими акумуляторами. Уся річ у гарній оптимізації програмного забезпечення.

Таким чином, при виборі смартфона не бійтеся відкидати маркетингові цифри і просто зосередитися на реальних відгуках користувачів. Подивіться тести та порівняння у відео на YouTube або почитайте текстові огляди на спеціалізованих форумах.

Нагадаємо, з часом використання смартфона призводить до утворення подряпин на поверхні екрана. Їх можна уникнути за допомогою засобів, які є вдома майже в кожного.

Також ми писали, що ніхто не застрахований від падіння смартфона у воду. У такій ситуації потрібно діяти швидко, щоб виключити ймовірність серйозних пошкоджень.

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