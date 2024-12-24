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Мифы о смартфонах — что скрывают маркетологи под цифрами

24 декабря 2024 16:05
Владимир Мололкин - редактор
Как выбрать идеальный смартфон - 6 мифов, которые мешают принять решение
Человек со смартфоном в руках. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

При выборе нового смартфона может показаться, что все характеристики и цифры имеют важное значение. Однако большинство из них — это просто маркетинговые уловки, на которые не стоит вестись.

Об этом рассказывает iTechua.

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На какие вещи не стоит обращать внимание при выборе смартфона

К примеру, большинство людей думают, что чем больше мегапикселей, тем лучше фото, но это не так. Качество снимков зависит от размера сенсора камеры, оптики и работы программных алгоритмов. Сделать качественные фотографии можно и на камеру 12 МП, что доказывают модели iPhone прошлых лет.

Сейчас многие гонятся за частотой обновления экрана. Кто-то считает, что 120 Гц всегда обеспечат суперплавное изображение, но на самом деле большинство даже не заметит разницу между 60 Гц и 120 Гц. К тому же более высокая частота обновления быстрее разряжает аккумулятор смартфона.

Зачастую количество ядер процессора воспринимается как гарантия скорости, но не все так просто. Важно не только количество ядер, но и их архитектура, частота и энергоэффективность. Другими словами, смартфон с меньшим количеством, но более мощными ядрами сможет работать быстрее устройства, в котором ситуация обратная.

Также не следует вестись на количество оперативной памяти. Для большинства задач хватает 4-6 Гб, а ее увеличение не даст особой разницы, если все приложения и система не оптимизированы под это. Единственным вариантом, когда может понадобиться больше оперативной памяти, является современный смартфон, в котором определенное количество этой памяти выделено на работу искусственного интеллекта.

Разрешение дисплея также не простая тема. На стандартных экранах размером 6-6,5 дюйма глаза не смогут различить разницу между Full HD и Quad HD, потребляющим больше энергии, а плотность пикселей и четкость изображения с ним можно увидеть только на планшете или ноутбуке.

Немаловажным моментом является и емкость батареи. Не всегда означает, что с большим аккумулятором телефон будет работать дольше. Важна не только емкость, но и оптимизация программного обеспечения вместе с энергоэффективным процессором. Вновь в сравнение iPhone, которые всю свою историю отличаются небольшой емкостью батареи, могут спокойно обходить Android-устройства с большими аккумуляторами. Все дело в хорошей оптимизации программного обеспечения.

Таким образом, при выборе смартфона не бойтесь отбрасывать маркетинговые цифры, и просто сосредоточиться на реальных отзывах пользователей. Посмотрите тесты и сравнения в видео на YouTube или почитайте текстовые обзоры на специализированных форумах.

Напомним, со временем использование смартфона приводит к образованию царапин на поверхности экрана. Их можно избежать с помощью средств, которые есть дома почти у каждого.

Также мы писали, что никто не застрахован от падения смартфона в воду. В такой ситуации следует действовать быстро, чтобы исключить вероятность серьезных повреждений.

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