Рис не допоможе — що робити, якщо телефон впав у воду

Смартфон в рисі. Фото: Apple Hub/X.com

Падіння смартфона в воду — та ситуація, від якої не застрахований жоден з користувачів, а подібні проблеми зустрічаються доволі часто. Попри те, що більшість пристроїв мають захист від попадання вологи всередину, вона не виключає ймовірність призвести до серйозних пошкоджень з часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як потрібно діяти, якщо смартфон потрапив у воду.

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Що не можна робити, якщо телефон випадково впав у воду

По-перше, варто відзначити, що не потрібно робити у подібній ситуації. Всі люди по-своєму реагують на таку подію та мають свою механіку порятунку. Деякі можуть почати трясти телефон, щоб вода швидше вилилася, або почати сушити пристрій феном чи на батареї. Однак жоден з цих варіантів не допоможе врятувати ваш смартфон, а навпаки, може завдати йому додаткової шкоди.

Оскільки корпуси сучасних телефонів склеєні термоклеєм, то при сушці феном чи батареєю є ймовірність порушити герметичність або зовсім зняти кришку.

Щодо тряски телефоном та спроби видути воду, це зазвичай призводить до забивання крапель у важкодоступні кути.

Також у суспільстві закралася хибна думка, що начебто рис може невпинно врятувати телефон, ввібравши в себе вологу. Однак через маленькі розміри крупи не рекомендується використовувати рис для сушіння смартфона, оскільки він може забитися в його роз'єми.

Що потрібно зробити насамперед, якщо телефон впав у воду

Перше, що потрібно зробити, це якомога швидше вимкнути його і вийняти батарею (якщо є така можливість). Також слід легко постукати телефоном по долоні роз'ємом для зарядки вниз, щоб спробувати видалити зайву вологу.

Далі потрібно обернути пристрій у паперові рушники або серветки й залишити в сухому місці. Якщо у вас iPhone від 12-ї серії, тоді через 30 хвилин можна спробувати поставити його на зарядку; якщо він не відреагує, то поверніть назад у сухе місце.

Перш ніж повернути акумулятор та ввімкнути ваш смартфон, обов'язково зачекайте принаймні одну добу.

Варто мати на увазі, що повністю просушити пристрій без розбирання корпусу в домашніх умовах практично неможливо, і компоненти всередині з часом почнуть псуватися в будь-якому випадку. Неполадки й ламання телефон може почати проявляти через кілька місяців або рік.

Краще не покладатися на власну удачу і якомога швидше звертатися до сервісного центру у подібних ситуаціях. Чим менше часу пройде після того, як пристрій потрапив у воду, тим більше шансів на те, що його вдасться врятувати, а пакет з рисом можна залишити у кухонній шафі.

Нагадаємо, більшість користувачів зазвичай використовують смартфони для фотографування замість фотоапарата. Є деякі поради, які допоможуть вибрати пристрій з хорошою камерою.

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