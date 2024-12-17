Рис не поможет — что делать, если телефон упал в воду

Смартфон в рисе. Фото: Apple Hub/X.com

Падение смартфона в воду — та ситуация, от которой не застрахован ни один из пользователей, а подобные проблемы встречаются довольно часто. Несмотря на то, что большинство устройств имеют защиту от попадания влаги, она не исключает вероятность привести к серьезным повреждениям со временем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как нужно действовать, если смартфон попал в воду.

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Что нельзя делать, если телефон случайно упал в воду

Во-первых, следует отметить, что не нужно делать в подобной ситуации. Все люди по-своему реагируют на это событие и имеют свою механику спасения. Некоторые могут начать трясти телефон, чтобы вода быстрее вылилась или начать сушить устройство феном или на батарее. Однако ни один из этих вариантов не поможет спасти ваш смартфон, а наоборот, может нанести ему дополнительный ущерб.

Поскольку корпуса современных телефонов склеены термоклеем, то при сушке феном или батареей есть возможность нарушить герметичность или совсем снять крышку.

Что касается тряски телефоном и попыток выдуть воду, это обычно приводит к забиванию капель в труднодоступные углы.

Также в обществе закралось заблуждение, что вроде бы рис может непременно спасти телефон, впитав в себя влагу. Однако из-за маленьких размеров крупы не рекомендуется использовать рис для сушки смартфона, поскольку он может забиться в его разъемы.

Что нужно сделать в первую очередь, если телефон упал в воду

Первое, что нужно сделать, это как можно скорее выключить его и вынуть батарею (если есть такая возможность). Также следует легко постучать по ладони телефоном разъемом для зарядки вниз, чтобы попытаться удалить лишнюю влагу.

Далее нужно обернуть устройство в бумажные полотенца или салфетки и оставить в сухом месте. Если у вас iPhone от 12-й серии, тогда через 30 минут можно попытаться поставить его на зарядку; если он не отреагирует, верните обратно в сухое место.

Прежде чем вернуть аккумулятор и включить смартфон, обязательно подождите по крайней мере одни сутки.

Следует иметь в виду, что полностью просушить устройство без разборки корпуса в домашних условиях практически невозможно, и компоненты внутри со временем начнут портиться в любом случае. Проблемы и поломки телефон может начать проявлять через несколько месяцев или год.

Лучше не полагаться на собственную удачу и как можно скорее обращаться в сервисный центр в подобных ситуациях. Чем меньше времени пройдет после того, как устройство попало в воду, тем больше шансов на то, что его удастся спасти, а пакет с рисом можно оставить в кухонном шкафу.

Напомним, большинство пользователей обычно используют смартфоны для фотосъемки вместо фотоаппарата. Есть некоторые советы, которые помогут выбрать устройство с хорошей камерой.

Также мы писали, что многие пользователи допускают элементарные ошибки, которые могут навредить батарее смартфона. Следует соблюдать некоторые правила, чтобы продлить срок службы аккумулятора.