5 помилок користувачів під час заряджання смартфона — що не можна робити

Розряджений смартфон в руках. Фото: Freepik

Для подовження терміну роботи батареї смартфона потрібно дотримуватися деяких правил, які допоможуть зберегти ваш пристрій. Багато користувачів припускаються елементарних помилок, які призводять до деградації акумуляторів, навіть не знаючи про це.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що не можна робити під час заряджання смартфона.

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Не ставте смартфон на зарядку одразу після повернення з вулиці взимку

Хоча люди звикли заряджати свій пристрій одразу після повернення з вулиці, однак взимку від такої звички варто відмовитися. Різкий перепад температур може загрожувати серйозними погіршеннями у роботі батареї, тому після повернення з морозу треба зачекати, поки смартфон зігріється, але й прискорювати цей процес спеціально також не можна.

Не грайте на смартфоні під час заряджання

Під час заряджання краще не використовувати потужні програми та ігри. У такому випадку виникає ризик перегріву смартфона, а тому потрібно закрити всі додатки у фоні та дочекатися завершення процесу заряджання.

Не заряджайте смартфон щоразу до 100%

Як не дивно, але безперервна підзарядка повної батареї погано впливає на роботу акумулятора і в довгостроковій перспективі може призвести до системних збоїв і перезавантажень. Смартфон буде створювати надлишкове тепло, а, як відомо, перегрів батареї не обіцяє нічого хорошого. Більшість сучасних пристроїв оснащено функцією уповільнення заряджання до повної місткості або й зовсім вимкнення, коли заряд сягає 80%.

Не заряджайте смартфон в чохлі

Про це замислюються не всі, але перед заряджанням краще знімати чохол зі смартфона, оскільки така проста дія допоможе уникнути відразу двох проблем:

пристрій у чохлі може перегріватися;

неправильний отвір чохла для зарядного порту може спричинити неправильне підключення кабелю, що може пошкодити роз'єм.

Заряджайте смартфон лише оригінальними кабелями

Якщо є можливість, ідеально буде використовувати оригінальні або сертифіковані зарядні пристрої для вашого телефону. Вони розробляються з урахуванням усіх параметрів і вимог батареї смартфона, гарантуючи правильні напругу і струм.

Більшість дешевих китайських зарядних пристроїв не мають вбудованих систем захисту, тому збільшують ризик пошкодження акумулятора та інших компонентів телефону.

Нагадаємо, зарядити смартфон можна за допомогою повербанка. Однак потрібно враховувати, що на якість заряджання впливає якість обраного пристрою, оскільки деякі з них можуть нашкодити батареї.

Також ми писали, що смартфон є єдиним засобом зв'язку під час відключень світла в Україні. Користувачам потрібно знати про те, як можна зарядити свій мобільний пристрій без використання розетки.