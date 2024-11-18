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Залишайтеся на зв'язку — як зарядити смартфон без світла

18 листопада 2024 12:14
Володимир Мололкін - редактор
Як зарядити смартфон без світла — ефективні поради для українців
Павербанк для смартфона. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Українці знову змушені адаптуватися до відключення електроенергії через обстріли Росії. У таких випадках смартфон часто є єдиним засобом зв’язку, тому питання заряджання стає надзвичайно важливим.

Про деякі ефективні способи, які допоможуть залишатися на зв'язку, розповідає Bibliotech.

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Як можна зарядити смартфон, якщо відключили світло

Зарядіть смартфон від ноутбука

Якщо ваш ноутбук має заряд батареї, до нього можна під'єднати смартфон. Для цього потрібно:

  • використовувати оригінальний USB-кабель;
  • планувати заряджання, зберігаючи заряд ноутбука, від'єднуючи смартфон, коли він зарядиться до повного заряду.

Використовуйте павербанк

Для таких ситуацій найзручнішим варіантом є портативні зарядні пристрої. Місткість багатьох павербанків може забезпечити зарядку смартфона до 5 разів. Сучасні моделі також мають захист від перевантаження та підтримують швидке заряджання.

Завжди обов'язкового заряджайте павербанк повністю, якщо з'являється інформація про відключення світла.

Використовуйте автомобільну зарядку

Автомобілі — чудова альтернатива для отримання енергії, особливо якщо у вас є прикурювач. Смартфон можна заряджати як під час руху, так і на стоянці, але двигун повинен бути увімкненим.

Щоб уникнути розрядки акумулятора автомобіля, не використовуйте його протягом тривалого часу, якщо двигун не працює.

Використовуйте портативні сонячні панелі

Портативні сонячні панелі стануть ідеальним рішенням для тих, хто хоче завжди залишатися енергонезалежним. Легкі та компактні моделі дозволять заряджати смартфон навіть у польових умовах, а ефективність заряджання залежить від потужності панелей та інтенсивності сонячного світла.

Для збереження енергії рекомендується обирати моделі з вбудованим акумулятором.

Відвідайте заклади з автономним живленням

Більшість кафе, ресторанів та торгівельних центрів вже оснащені генераторами. В них клієнтам дозволяють заряджати свої пристрої.

Також в Україні по містах відкриті Пункти незламності, які обладнані усім необхідним для підзарядки. Коли є нагода зарядити пристрій повністю, можна скористатися цими місцями.

Використовуйте генератори

Якщо маєте доступ до бензинових чи дизельних генераторів, то вони можуть стати ефективним рішенням для зарядки ваших пристроїв. Невеликі генератори здатні заряджати кілька пристроїв одночасно.

В закритих приміщеннях обов'язкового дотримуйтеся інструкцій щодо безпечного використання генератора.

Нагадаємо, графіки відключення світла застосовані в деяких регіонах через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України. Українцям необхідно мати надійний зв’язок і заряд акумуляторів, а для цього знадобляться корисні пристрої.

Також ми писали, що у 2024 році тарифи на світло в Україні зросли. Українці шукають способи заощадити, оскільки ціна за 1 кВт-год зросла на 64%. Споживачі можуть перейти на нічний тариф, щоб зменшити витрати на світло.

смартфон світло енергія графіки відключень світла

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