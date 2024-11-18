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Оставайтесь на связи — как зарядить смартфон без света

18 ноября 2024 12:14
Владимир Мололкин - редактор
Как зарядить смартфон без света — эффективные советы для украинцев
Павербанк для смартфона. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Украинцы снова вынуждены адаптироваться к отключению электроэнергии из-за обстрелов России. В таких случаях смартфон часто является единственным средством связи, поэтому вопрос подзарядки становится чрезвычайно важным.

О некоторых эффективных способах, которые помогут оставаться на связи, рассказывает Bibliotech.

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Зарядите смартфон от ноутбука

Если ноутбук имеет заряд батареи, к нему можно подключить смартфон. Для этого нужно:

  • использовать оригинальный USB-кабель;
  • планировать зарядку, сохраняя заряд ноутбука, отсоединяя смартфон, когда он зарядится до полного заряда.

Используйте павербанк

Для таких ситуаций удобным вариантом являются портативные зарядные устройства. Емкость многих павербанков может обеспечить зарядку смартфона до 5 раз. Современные модели также имеют защиту от перегрузки и поддерживают быструю зарядку.

Всегда обязательно заряжайте павербанк полностью, если появляется информация об отключении света.

Используйте автомобильную зарядку

Автомобили — отличная альтернатива для получения энергии, особенно если у вас есть прикуриватель. Смартфон можно заряжать как при движении, так и на стоянке, но двигатель должен быть включен.

Во избежание разрядки аккумулятора автомобиля не используйте его в течение длительного времени, если двигатель не работает.

Используйте портативные солнечные панели

Портативные солнечные панели станут идеальным решением для тех, кто хочет всегда оставаться энергонезависимым. Легкие и компактные модели позволят заряжать смартфон даже в полевых условиях, а эффективность подзарядки зависит от мощности панелей и интенсивности солнечного света.

Для сохранения энергии рекомендуется выбирать модели со встроенным аккумулятором.

Посетите заведения с автономным питанием

Большинство кафе, ресторанов и торговых центров уже оснащены генераторами. В них клиентам разрешают заряжать свои устройства.

Также в Украине по городам открыты Пункты несокрушимости, оборудованные всем необходимым для подзарядки. Если есть возможность полностью зарядить устройство, можно воспользоваться этими местами.

Используйте генераторы

Если имеется доступ к бензиновым или дизельным генераторам, то они могут стать эффективным решением для зарядки ваших устройств. Небольшие генераторы способны заряжать несколько устройств одновременно.

В закрытых помещениях обязательно следуйте инструкциям по безопасному использованию генератора.

Напомним, графики отключения света применены в некоторых регионах из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Украинцам необходимо иметь надежную связь и заряд аккумуляторов, а для этого понадобятся полезные устройства.

Также мы писали, что в 2024 году тарифы на свет в Украине выросли. Украинцы ищут способы сэкономить, поскольку цена за 1 кВт-ч выросла на 64%. Потребители могут перейти на ночной тариф, чтобы снизить расходы на свет.

смартфон свет энергия графики отключений света

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