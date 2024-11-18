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Врятують у блекаут — 5 корисних пристроїв на час відключень

18 листопада 2024 09:39
Володимир Мололкін - редактор
Графіки відключення світла — які 5 пристроїв допоможуть залишитися з енергією
Смартфон заряджається від павербанка. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України в деяких регіонах застосовані графіки відключення світла. Українцям важливо запастися зарядом акумуляторів і надійним зв'язком, а для цього знадобляться деякі корисні пристрої.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які пристрої допоможуть українцям залишатися з електроенергією.

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Які пристрої корисні під час відключень світла 

Павербанк Gelius Lightstone GP-PB300i

Павербанк, який має місткість 20 000 мАг або 74 Вт-год.

Павербанк Gelius Lightstone GP-PB300i
Павербанк Gelius Lightstone GP-PB300i. Фото: Gelius.ua

Пристрій може заряджатися та заряджати пристрої потужністю до 22,5 Вт. Підтримуються стандарти швидкого заряджання Power Delivery і Qualcomm Quick Charge, які є широко поширеними для смартфонів з процесором Snapdragon.

Напруга живлення варіюється від 5 до 12 В, тому ноутбуки, яким потрібно 20 В, не підтримуються, але для зарядки смартфонів та інших невеликих пристроїв буде цілком достатньо.

Передбачені захисти від перегріву, короткого замикання, перезаряджання та стрибків напруги. Павербанк автоматично підбирає найкращу напругу та силу струму для кожного пристрою. Порти USB Type-C і Type-A дають можливість одночасно живити до трьох пристроїв. Через порт microUSB можна заряджати сам павербанк.

Ліхтар може також стати корисним під час блекаутів, а вбудований дисплей показує рівень заряду батареї.

Ціни на Gelius Lightstone GP-PB300i в Україні починаються від 1 599 грн.

Портативний радіоприймач REAL-EL X-510

Пристрій зручно використовувати вдома під час блекаутів або брати з собою в подорож. Якщо ви не маєте доступу до Інтернету, це допоможе вам бути в курсі останніх новин, які транслюються на радіо.

Портативный радиоприемник REAL-EL X-510
Портативний радіоприймач REAL-EL X-510. Фото: ek.ua

Він підтримує FM (87-108 МГц), AM (522-1620 кГц) і SW (9,5-18 МГц). Збоку знаходиться великий яскравий ліхтар з напівпрозорим розсіювачем. Може працювати від 220-вольтової електромережі, вбудованого літієвого акумулятора місткістю 800 мАг або двох одноразових батарейок D/LR20.

76-мм динамік має 3 Вт чистої потужності RMS і працює на частотах від 150 до 20 000 Гц. Варто відзначити, що відсутнє гніздо для навушників. З іншого боку, є порт USB і кардридер microSD, який дозволяє відтворювати записані аудіокниги чи музику. На верхній панелі розташовані клавіші керування плеєром, а по сусідству знаходиться телескопічна поворотна антена. У комплекті є кабель живлення та шнурок, який можна прикріпити до руки, шиї чи пояса.

Ціни на REAL-EL X-510 в Україні починаються від 799 грн.

Джерело безперебійного живлення ColorWay CW-PB088LI1WT

Спеціалізоване джерело безперебійного живлення для мережевого обладнання, такого як Wi-Fi роутер, оптичний PON-термінал або камери відеонагляду.

Источник бесперебойного питания ColorWay CW-PB088LI1WT
Джерело безперебійного живлення ColorWay CW-PB088LI1WT. Фото: скриншот

Має літієвий акумулятор місткістю 8800 мАг, який може працювати до 6 годин, заряджаючись за 2 години від 0 до 100%. У ньому є перемикачі напруги 9-12 В для круглого гнізда 5.5×2.1 мм і 15-24 В для портів PoE. Останнє дозволяє живити та передавати дані на пристрої за межами дому за допомогою одного Ethernet-кабеля. Для PoE обмежена швидкість підключення до Інтернету становить до 100 МБ/с.

До речі, 5-вольтовий порт USB можна використовувати як порт для живлення світлодіодної стрічки. Перемикання з побутової електромережі 220 В на акумулятори відбувається безперервно. ДБЖ автоматично ввімкнеться після відновлення живлення у випадку повного розрядження. Навіть без підключення до електромережі можна вручну включити заряджене ДБЖ (холодний старт).

Ціни на ColorWay CW-PB088LI1WT в Україні починаються від 1 104 грн.

Розкладна LED-лампа Promate Campmate-4

Пристрій одночасно виконує функції точкового ліхтарика, Bluetooth-колонки та павербанка місткістю 6000 мАг.

Фонарик Promate Campmate-4
Розкладна LED-лампа Promate Campmate-4. Фото: скриншот

Заряджається від комплектного кабелю USB Type-C, інші пристрої живить через порт USB Type-A потужністю до 22 Вт. Має три світлодіодні панелі з максимальною яскравістю 750 люмен. Є можливість регулювати яскравість та колірну температуру у трьох режимах:

  • холодний;
  • теплий;
  • нейтральний.

На торці розташований точковий ліхтарик, який має яскравість 500 люмен. На мінімальній яскравості може пропрацювати до 27 годин, а при використанні лампи та Bluetooth-колонки потужністю 5 Вт на максимальній гучності час автономної роботи складе 3 години.

На протилежному торці є клавіші керування та гачок, за допомогою якого лампу можна підвісити в кімнаті.

Ціни на Promate Campmate-4 починаються від 2 599 грн.

Зарядна станція nJoy Power Base 300

Зарядна станція від румунського бренду, яка є досить компактною.

Зарядная станция nJoy Power Base 300
Зарядна станція nJoy Power Base 300. Фото: ek.ua

Вихідна потужність пристрою становить 300 Вт, а місткість акумуляторної батареї — 296 Вт-год. Він має різноманітні порти, а саме:

  • 1 розетку 200 В;
  • 2 USB Type A (18 Вт);
  • 1 USB Type-C (100 Вт);
  • 1 DC-роз'єм;
  • роз'єм автомобільного прикурювача.

Комплектний блок живлення може зарядити станцію приблизно за 5-6 годин. Система охолодження пасивна, тому пристрій абсолютно не видає шуму під час роботи. Контролер BMS захищає батарею від надмірного заряджання, розряджання та перегрівання. Керувати станцією можна через додаток Tuya Smart App зі смартфона.

Ціни на nJoy Power Base 300 в Україні починаються від 9 499 грн.

Нагадаємо, для багатьох українців може стати необхідним мати систему резервного живлення для всього будинку. Це особливо важливо під час очікуваних відключень світла. Одним із варіантів є придбання зарядної станції від EcoFlow.

Також ми писали, що зарядна станція для дому стала зручним способом забезпечення комфорту під час блекаутів. Є недорогі пристрої, які підійдуть тим, хто цінує продуктивність під час відключення електроенергії.

гаджети світло енергія зарядна станція графіки відключень світла

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