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Які ціни на найпотужнішу станцію EcoFlow та кому вона потрібна

1 листопада 2024 16:23
Володимир Мололкін - редактор
Найпотужніша зарядна станція EcoFlow DELTA Pro Ultra — яка ціна в Україні у 2024 році
Найпотужніша зарядна станція EcoFlow DELTA Pro Ultra. Фото: Maria Diaz/ZDNET
Володимир Мололкін - редактор

Для багатьох українців система резервного живлення для всього будинку може стати необхідністю. Особливо це актуально під час відключень світла, які ще можна очікувати восени. Одним із рішень є придбання зарядної станції, наприклад, від EcoFlow.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, скільки коштує найпотужніша зарядна станція EcoFlow та кому вона може знадобитися.

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Зарядна станція EcoFlow DELTA Pro Ultra може ідеально підійти для тих, хто хоче повністю перейти на сонячну енергію або бажає отримати резервне живлення у надзвичайних ситуаціях.

EcoFlow DELTA Pro Ultra можна заряджати як від мережі змінного струму, так і від газових генераторів. Якщо під'єднати зарядну станцію до вже встановлених фотоелементів, то можна уникнути блекауту протягом кількох днів, оскільки вона може заряджатися й від них.

Зарядна станція здатна виробляти до 16,8 кВт-год сонячної енергії. Таким чином, пристрій можна під'єднати до 42 сонячних панелей потужністю 400 Вт. Додаток EcoFlow дозволяє планувати роботу станції у пікові години для автоматичного живлення домашніх пристроїв з мережі.

EcoFlow DELTA Pro Ultra має місткість батареї 6 000 Вт-год, а номінальна потужність становить 7 200 Вт. Пристрій можна під'єднати до трьох інверторів, кожен з яких може працювати з п'ятьма акумуляторними блоками місткістю 6 000 Вт-год. У такому сценарії максимальна загальна місткість складе 90 000 Вт-год. Такого обсягу вистачить для живлення майже будь-якого електричного пристрою, включаючи кондиціонери, індукційні плити, духовки, посудомийні машини тощо.

"Для звичайної сім'ї це понад 30 днів необхідного резервного живлення для підтримання працездатності таких приладів, як освітлення та холодильники", — стверджує виробник.

EcoFlow DELTA Pro Ultra имеет 4 розетки
EcoFlow DELTA Pro Ultra має 4 розетки. Фото: Maria Diaz/ZDNET

Пристрій має чотири розетки для підключення будь-яких домашніх приладів. Окрім того, зарядна станція має ступінь захисту від пилу та води за стандартом IP54.

Скільки коштує зарядна станція EcoFlow DELTA Pro Ultra

В Україні середня ціна на EcoFlow DELTA Pro Ultra становить 148 999 грн.

Сколько стоит EcoFlow DELTA Pro Ultra
Яка ціна на EcoFlow DELTA Pro Ultra. Фото: скриншот

Виходячи з динаміки цін за останні 6 місяців, зараз вартість зарядної станції суттєво знизилася. У період літніх відключень світла ціна на пристрій сягала 290 010 грн.

Динамика цен на EcoFlow DELTA Pro Ultra
Динаміка цін на EcoFlow DELTA Pro Ultra. Фото: скриншот

Варто розглянути покупку цієї зарядної станції перед тим, як ціни на неї можуть знову зрости.

Нагадаємо, що в умовах віялових відключень світла в Україні набули популярності зарядні станції від EcoFlow. Тому важливо знати, на що звернути увагу при виборі пристрою.

Також ми писали, як зарядні станції для дому перестали бути дорогим атрибутом і стали засобом, за допомогою якого люди можуть комфортно переживати відключення світла. Доступні зарядні станції з невеликою місткістю можуть стати знахідкою для тих, хто цінує продуктивність.

відключення світла світло електроенергія EcoFlow ціни

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