Найпотужніша зарядна станція EcoFlow DELTA Pro Ultra — яка ціна в Україні у 2024 році

Які ціни на найпотужнішу станцію EcoFlow та кому вона потрібна
Для багатьох українців система резервного живлення для всього будинку може стати необхідністю. Особливо це актуально під час відключень світла, які ще можна очікувати восени. Одним із рішень є придбання зарядної станції, наприклад, від EcoFlow.
Сайт Новини.LIVE розповідає про те, скільки коштує найпотужніша зарядна станція EcoFlow та кому вона може знадобитися.
Яка зарядна станція EcoFlow є найпотужнішою
Зарядна станція EcoFlow DELTA Pro Ultra може ідеально підійти для тих, хто хоче повністю перейти на сонячну енергію або бажає отримати резервне живлення у надзвичайних ситуаціях.
EcoFlow DELTA Pro Ultra можна заряджати як від мережі змінного струму, так і від газових генераторів. Якщо під'єднати зарядну станцію до вже встановлених фотоелементів, то можна уникнути блекауту протягом кількох днів, оскільки вона може заряджатися й від них.
Зарядна станція здатна виробляти до 16,8 кВт-год сонячної енергії. Таким чином, пристрій можна під'єднати до 42 сонячних панелей потужністю 400 Вт. Додаток EcoFlow дозволяє планувати роботу станції у пікові години для автоматичного живлення домашніх пристроїв з мережі.
EcoFlow DELTA Pro Ultra має місткість батареї 6 000 Вт-год, а номінальна потужність становить 7 200 Вт. Пристрій можна під'єднати до трьох інверторів, кожен з яких може працювати з п'ятьма акумуляторними блоками місткістю 6 000 Вт-год. У такому сценарії максимальна загальна місткість складе 90 000 Вт-год. Такого обсягу вистачить для живлення майже будь-якого електричного пристрою, включаючи кондиціонери, індукційні плити, духовки, посудомийні машини тощо.
"Для звичайної сім'ї це понад 30 днів необхідного резервного живлення для підтримання працездатності таких приладів, як освітлення та холодильники", — стверджує виробник.
Пристрій має чотири розетки для підключення будь-яких домашніх приладів. Окрім того, зарядна станція має ступінь захисту від пилу та води за стандартом IP54.
Скільки коштує зарядна станція EcoFlow DELTA Pro Ultra
В Україні середня ціна на EcoFlow DELTA Pro Ultra становить 148 999 грн.
Виходячи з динаміки цін за останні 6 місяців, зараз вартість зарядної станції суттєво знизилася. У період літніх відключень світла ціна на пристрій сягала 290 010 грн.
Варто розглянути покупку цієї зарядної станції перед тим, як ціни на неї можуть знову зрости.
Нагадаємо, що в умовах віялових відключень світла в Україні набули популярності зарядні станції від EcoFlow. Тому важливо знати, на що звернути увагу при виборі пристрою.
Також ми писали, як зарядні станції для дому перестали бути дорогим атрибутом і стали засобом, за допомогою якого люди можуть комфортно переживати відключення світла. Доступні зарядні станції з невеликою місткістю можуть стати знахідкою для тих, хто цінує продуктивність.
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