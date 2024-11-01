Самая мощная зарядная станция EcoFlow DELTA Pro Ultra — какая цена в Украине в 2024 году

Самая мощная зарядная станция EcoFlow DELTA Pro Ultra. Фото: Maria Diaz/ZDNET

Для многих жителей Украины система резервного питания для всего дома может стать необходимостью. Особенно это актуально при отключениях света, которые еще можно ожидать осенью. Одним из решений является приобретение зарядной станции, например от EcoFlow.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, сколько стоит самая мощная зарядная станция EcoFlow и кому она может понадобиться.

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Какая зарядная станция EcoFlow является самой мощной

Зарядная станция EcoFlow DELTA Pro Ultra идеально подойдет для тех, кто хочет полностью перейти на солнечную энергию или желает получить резервное питание в чрезвычайных ситуациях.

EcoFlow DELTA Pro Ultra можно подзаряжать как от сети переменного тока, так и от газовых генераторов. Если подключить зарядную станцию к уже установленным фотоэлементам, можно избежать блэкаута в течение нескольких дней, поскольку она может заряжаться и от них.

Зарядная станция способна производить до 16,8 кВт-ч солнечной энергии. Таким образом, устройство можно подсоединить к 42 солнечным панелям мощностью 400 Вт. Приложение EcoFlow позволяет планировать работу станции в пиковый час для автоматического питания домашних устройств от сети.

EcoFlow DELTA Pro Ultra имеет емкость батареи 6 000 Вт-ч, а номинальная мощность составляет 7 200 Вт. Устройство можно подключить к трем инверторам, каждый из которых может работать с пятью аккумуляторными блоками емкостью 6000 Вт-ч. В таком сценарии максимальная общая емкость составит 90 000 Вт-ч. Такого объема достаточно для питания почти любого электрического устройства, включая кондиционеры, индукционные плиты, духовки, посудомоечные машины и т.д.

"Для обычной семьи это более 30 дней необходимого резервного питания для поддержки работоспособности таких приборов, как освещение и холодильники", — утверждает производитель.

EcoFlow DELTA Pro Ultra имеет 4 розетки. Фото: Maria Diaz/ZDNET

Устройство имеет четыре розетки для подключения любых домашних устройств. Кроме того, зарядная станция имеет степень защиты от пыли и воды по стандарту IP54.

Сколько стоит зарядная станция EcoFlow DELTA Pro Ultra

В Украине средняя цена на EcoFlow DELTA Pro Ultra составляет 148 999 грн.

Какая цена на EcoFlow DELTA Pro Ultra? Фото: скриншот

Исходя из динамики цен за последние 6 месяцев, сейчас стоимость зарядной станции существенно снизилась. В период летних отключений света цена на устройство достигала 290 010 грн.

Динамика цен на EcoFlow DELTA Pro Ultra. Фото: скриншот

Следует рассмотреть покупку этой зарядной станции перед тем, как цены на нее могут снова вырасти.

Напомним, что в условиях веерных отключений света в Украине приобрели популярность зарядные станции от EcoFlow. Поэтому важно знать, на что обратить внимание при выборе устройства.

Также мы писали, как зарядные станции для дома перестали быть дорогим атрибутом и стали средством, с помощью которого люди могут комфортно переживать отключение света. Доступные зарядные станции с небольшой емкостью могут стать находкой для тех, кто ценит производительность.