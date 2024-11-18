Графики отключения света — какие 5 устройств помогут остаться с энергией

Смартфон заряжается от павербанка. Фото: Freepik

Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины в некоторых регионах применены графики отключения света. Украинцам важно запастись зарядом аккумуляторов и надежной связью, а для этого понадобятся некоторые полезные устройства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие устройства помогут украинцам оставаться с электроэнергией.

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Павербанк Gelius Lightstone GP-PB300i

Павербанк, имеющий емкость 20 000 мАч или 74 Вт-час.

Павербанк Gelius Lightstone GP-PB300i. Фото: Gelius.ua

Устройство может заряжаться и заряжать устройства мощностью до 22,5 Вт. Поддерживаются стандарты быстрой зарядки Power Delivery и Qualcomm Quick Charge, которые широко распространены для смартфонов с процессором Snapdragon.

Напряжение питания варьируется от 5 до 12 В, поэтому ноутбуки, которым необходимо 20 В, не поддерживаются, но для зарядки смартфонов и других небольших устройств будет вполне достаточно.

Предусмотрены защиты от перегрева, короткого замыкания, перезарядки и скачков напряжения. Павербанк автоматически подбирает наилучшее напряжение и силу тока для каждого устройства. Порты USB Type-C и Type-A позволяют одновременно питать до трех устройств. Через порт microUSB можно заряжать сам павербанк.

Фонарь может также оказаться полезным во время блэкаутов, а встроенный дисплей показывает уровень заряда батареи.

Цены Gelius Lightstone GP-PB300i в Украине начинаются от 1 599 грн.

Портативный радиоприемник REAL-EL X-510

Устройство удобно использовать дома во время блэкаутов или брать с собой в путешествие. Если у вас нет доступа в Интернет, это поможет вам быть в курсе последних новостей, которые транслируются на радио.

Портативный радиоприемник REAL-EL X-510. Фото: ek.ua

Он поддерживает FM (87-108 МГц), AM (522-1620 кГц) и SW (9,5-18 МГц). Сбоку находится большой яркий фонарь с полупрозрачным рассеивателем. Может работать от 220-вольтовой электросети, встроенного литиевого аккумулятора емкостью 800 мАч или двух одноразовых батареек D/LR20.

76-мм динамик имеет 3 Вт чистой мощности RMS и работает на частотах от 150 до 20 000 Гц. Следует отметить, что отсутствует гнездо для наушников. Не считая того, имеется порт USB и кардридер microSD, который позволяет воспроизводить записанные аудиокниги либо музыку. На верхней панели расположены клавиши управления проигрывателем, а по соседству находится телескопическая поворотная антенна. В комплекте есть кабель питания и шнурок, который можно прикрепить к руке, шее или поясу.

Цены на REAL-EL X-510 начинаются от 799 грн.

Источник бесперебойного питания ColorWay CW-PB088LI1WT

Специализированный источник бесперебойного питания для сетевого оборудования, такого как Wi-Fi роутер, оптический PON-терминал или камеры видеонаблюдения.

Источник бесперебойного питания ColorWay CW-PB088LI1WT. Фото: скриншот

Имеет литиевый аккумулятор емкостью 8800 мАч, который может работать до 6 часов, заряжаясь за 2 часа от 0 до 100%. В нем имеются переключатели напряжения 9-12 В для круглого гнезда 5.5×2.1 мм и 15-24 В для портов PoE. Последнее позволяет питать и передавать данные на устройства вне дома с помощью одного Ethernet-кабеля. Для PoE ограниченная скорость подключения к Интернету составляет 100 МБ/с.

Кстати, 5-вольтовый порт USB можно использовать в качестве порта для питания светодиодной ленты. Переключение с бытовой сети 220 В на аккумуляторы происходит непрерывно. ИБП автоматически включится после восстановления питания при полной разрядке. Даже без подключения к сети можно вручную включить заряженный ИБП (холодный старт).

Цены на ColorWay CW-PB088LI1WT в Украине начинаются от 1 104 грн.

Раскладная LED-лампа Promate Campmate-4

Устройство одновременно выполняет функции точечного фонарика, Bluetooth-колонки и павербанка емкостью 6000 мАч.

Раскладная LED-лампа Promate Campmate-4. Фото: скриншот

Заряжается от комплектного кабеля USB Type-C, другие устройства питаются через порт USB Type-A мощностью до 22 Вт. Имеет три светодиодных панели с максимальной яркостью 750 люмен. Есть возможность регулировать яркость и цветовую температуру в трех режимах:

холодный;

теплый;

нейтральный.

На торце расположен точечный фонарик, имеющий яркость 500 люмен. На минимальной яркости может проработать до 27 часов, а при использовании лампы и Bluetooth колонки мощностью 5 Вт на максимальной громкости время автономной работы составит 3 часа.

На противоположном торце есть клавиши управления и крючок, с помощью которого можно подвесить лампу в комнате.

Цены на Promate Campmate-4 начинаются от 2 599 грн.

Зарядная станция nJoy Power Base 300

Зарядная станция от румынского бренда, достаточно компактная.

Зарядная станция nJoy Power Base 300. Фото: ek.ua

Выходная мощность устройства составляет 300 Вт, а емкость аккумуляторной батареи — 296 Вт-час. Оно имеет различные порты, а именно:

1 розетку 200 В;

2 USB типа A (18 Вт);

1 USB Type-C (100 Вт);

1 DC-разъем;

разъем автомобильного прикуривателя.

Комплектный блок питания может зарядить станцию примерно за 5-6 часов. Система охлаждения пассивная, поэтому устройство совершенно не издает шум во время работы. Контроллер BMS защищает батарею от чрезмерной зарядки, разрядки и перегрева. Управлять станцией можно через приложение Tuya Smart App со смартфона.

Цены на nJoy Power Base 300 в Украине начинаются от 9 499 грн.

Напомним, для многих украинцев может оказаться необходимым иметь систему резервного питания для всего дома. Это особенно важно при ожидаемых отключениях света. Одним из вариантов является покупка зарядной станции от EcoFlow.

Также мы писали, что зарядная станция стала удобным способом обеспечения комфорта во время блэкаутов. Есть недорогие устройства, которые подойдут тем, кто ценит производительность при отключении электроэнергии.