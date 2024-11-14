Нічний тариф на світло у 2024 році — умови та коли діє

Рахунки за комунальні послуги. Фото: УНІАН

У 2024 році в Україні суттєво підвищили тарифи на світло для побутових споживачів. Ціна за 1 кВт-год збільшилась на 64%, тож українці шукають можливості заощадити. Щоб зменшити свої витрати на світло, споживачі можуть перейти на нічний тариф.

Про те, скільки можуть заощадити українці перейшовши на нічний тариф, пояснили в компанії "Yasno".

Читайте також:

З початку цього літа і до 30 квітня 2025 в Україні діятиме єдиний фіксований тариф на електроенергію для населення: 4,32 грн за 1 кВт-год. Менше платитимуть лише українці, які використовують для опалення своїх домівок саме електроенергію.

Пільгові умови діятимуть в період опалювального сезону, з 1 жовтня до 30 квітня включно. Однак для них встановили ліміти споживання при яких надається знижка:

При місячному споживанні до 2000 кВт, ціна становитиме 2,64 грн/кВт. При споживанні понад 2000 кВт на місяць доведеться сплатити 4,32 грн/кВт.

Що таке нічний тариф

Навантаження на енергосистему дуже не рівномірне протягом доби. Максимальне споживання світла припадає на періоди з 8:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00. У пікові моменти енергії може не вистачати. А у ночі навпаки — споживання мінімальне, особливо в період між 2:00 та 4:00.

Нічний тариф в Україні працює саме в період мінімального навантаження на енергосистему — з 23:00 до 07:00. За його умовами, світло спожите в цей період коштуватиме на 50% дешевше (2,16 грн/кВт-год). Перейти на нічний тариф може будь-хто, але для цього потрібно встановити спеціальний лічильник. Нічний тариф має декілька ключових переваг:

зменшується навантаження на енергосистему;

можна зменшити витрати на світло від 15 до 30%;

завдяки свідомому підходу до використання енергії зростає енергоефективність.

Однак не слід забувати про витрати. Покупку та встановлення зонного лічильника доведеться оплатити зі своєї кишені. Також доведеться виробити нові звички, щоб перехід на нічний тариф мав ефект, а суми в ваших платіжках дійсно стали меншими.

Раніше ми писали, що НБУ не прогнозує підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду до кінця наступного року. Однак у 2026 році ці зміни все ж таки можуть відбутись.

Також ми розповідали, що вартість води в великих містах залишатиметься на рівні встановленому у лютому 2024 року. Однак в невеликих населених пунктах ситуація дещо інша.