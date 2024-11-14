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Ночной тариф — как и когда можно экономить на свете

14 ноября 2024 13:35
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Ночной тариф на свет в 2024 году — условия и когда действует
Счета за коммунальные услуги. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В 2024 году в Украине значительно повысили тарифы на свет для бытовых потребителей. Цена за 1 кВт-ч увеличилась на 64%, поэтому украинцы ищут возможность сэкономить. Чтобы снизить свои расходы на свет, потребители могут перейти на ночной тариф.

О том, сколько могут сэкономить украинцы, перейдя на ночной тариф, пояснили в компании "Yasno".

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С начала этого лета и до 30 апреля 2025 года в Украине будет действовать единый фиксированный тариф на электроэнергию для населения: 4,32 грн за 1 кВт-ч. Меньше будут платить только украинцы, которые используют для отопления своих домов именно электроэнергию.

Льготные условия будут действовать в период отопительного сезона, с 1 октября по 30 апреля включительно. Однако для них установили лимиты потребления, при которых предоставляется скидка:

  1. При месячном потреблении до 2000 кВт цена составит 2,64 грн/кВт.
  2. При потреблении более 2000 кВт в месяц придется заплатить 4,32 грн/кВт.

Что такое ночной тариф

Нагрузка на энергосистему очень не равномерна в течение суток. Максимальное потребление света приходится на периоды с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00. В пиковые моменты энергии может не хватать. А ночью наоборот — потребление минимальное, особенно в период между 2:00 и 4:00.

Ночной тариф в Украине работает именно в период минимальной нагрузки на энергосистему — с 23:00 до 07:00. По его условиям, свет потребленный в этот период будет стоить на 50% дешевле (2,16 грн/кВт-ч). Перейти на ночной тариф может любой желающий, но для этого нужно установить специальный счетчик. Ночной тариф имеет несколько ключевых преимуществ:

  • уменьшается нагрузка на энергосистему;
  • можно снизить расходы на свет от 15 до 30%;
  • благодаря сознательному подходу к использованию энергии растет энергоэффективность.

Однако не следует забывать о расходах. Покупку и установку зонного счетчика придется оплатить из своего кармана. Также придется выработать новые привычки, чтобы переход на ночной тариф имел эффект, а суммы в ваших платежках действительно стали меньше.

Ранее мы писали, что НБУ не прогнозирует повышения тарифов на газ, тепло и горячую воду до конца следующего года. Однако в 2026 году эти изменения все же могут произойти.

Также мы рассказывали, что стоимость воды в больших городах будет оставаться на уровне, установленном в феврале 2024 года. Однако в небольших населенных пунктах ситуация несколько иная.         

тарифы коммунальные услуги платежи счетчики свет

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