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Як заряджати смартфон від павербанка без шкоди для акумулятора

28 листопада 2024 13:22
Володимир Мололкін - редактор
Як вибрати павербанк без шкоди для смартфона — корисні поради
Зарядка смартфон від павербанка. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Павербанк стає справжнім рятівником, коли відключають світло. Але неправильно вибраний та неправильно використаний пристрій може серйозно нашкодити батареї смартфона.

Про те, на що звернути увагу, щоб зберегти свій телефон, розповідає видання iTechua.

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По-перше, важливо забезпечити стабільність напруги. Було виявлено, що погані павербанки можуть мати нестабільну напругу, що шкодить батареї смартфона. Переконайтеся, що павербанк має сертифікат і відповідає технічним вимогам вашого пристрою.

Цикли заряджання також є важливим питанням. Ви можете значно скоротити термін служби вашого телефону, якщо постійно заряджаєте його повністю від павербанка. Літій-іонні батареї швидко зношуються і дуже чутливі до частих повних циклів зарядки.

І, звісно, перегрів. Намагайтеся не перегрівати телефон під час заряджання. Батарея може працювати гірше, якщо ви заряджаєте пристрій у жаркому місці або довго тримаєте його підключеним. Намагайтеся завжди контролювати температуру.

Ще один момент: швидка зарядка не завжди корисна для батареї. Використовуйте павербанк із нормальною швидкістю заряджання, а не той, який пропонує супершвидкість, якщо хочете, щоб акумулятор працював довше.

Вибираючи сам павербанк, важливо враховувати кілька речей. Наприклад, його місткість повинна бути в 1,5-2 рази більшою, ніж місткість батареї вашого смартфона. Павербанк на 6000-8000 мАг підійде для телефону з батареєю на 4000 мАг.

Крім того, варто завжди перевіряти якість збірки. Павербанк повинен мати надійні роз’єми, бути міцним і стійким до ударів. Це точно подовжить його термін служби.

Не менш важливим є захист від перегріву, короткого замикання та перезаряджання. Таким чином, ви зможете бути спокійні за безпеку вашого телефону та павербанка.

Деякі моделі навіть мають чудові функції, такі як індикатор заряду та можливість бездротової зарядки. Це дуже зручно, якщо потрібно заряджати кілька пристроїв одночасно.

Зазвичай заряджати смартфон від павербанка потрібно лише за потреби, щоб не забивати його зайвими циклами та захистити батарею від перегріву.

Нагадаємо, в Україні погода стає все холоднішою. Акумулятори смартфонів можуть працювати при температурі від 0 до +35 градусів. Майже неможливо витримувати цей діапазон в холодну пору року. Щоб пристрій не страждав від низьких температур, важливо дотримуватися низки правил.

Також ми писали, що функціонал сучасних смартфонів чудовий, але деякі опції можуть уповільнити роботу та тривалість зарядки. Відключення деяких з них зробить телефон швидшим і ефективнішим.

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