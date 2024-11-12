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Вимкніть ці 5 функцій на смартфоні, щоб заощадити заряд батареї

12 листопада 2024 11:17
Володимир Мололкін - редактор
Смартфон швидко розряджається — які функції потрібно вимкнути для економії заряду батареї
Телефон на зарядці. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Функціонал сучасних смартфонів вражає, але деякі опції можуть знизити швидкість та тривалість роботи на одному заряді. Відключення певних функцій дозволить телефону працювати швидше та ефективніше.

Про 5 таких функцій розповіло видання iTechua.

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Геолокація (GPS)

Активний GPS-модуль дозволяє додаткам відстежувати вашу локацію, але він має два великі недоліки:

  • споживає багато енергії;
  • може створювати загрози вашій приватності.

Згідно з останніми дослідженнями, увімкнений GPS може зменшити час роботи смартфона на 13-20% за одну зарядку. Найкраще активувати цю функцію лише для деяких завдань, наприклад, під час користування картами чи навігатором.

Bluetooth

Коли Bluetooth постійно працює, він споживає більше електроенергії та створює загрози для вашого пристрою через можливість несанкціонованого доступу. Фахівці прогнозують, що використання цього модуля протягом дня може зменшити заряд акумулятора на 5-10%.

Якщо не використовуєте бездротові пристрої, краще не включати Bluetooth.

Wi-Fi

Автоматичне з’єднання з мережами Wi-Fi може становити загрозу безпеці через підключення до потенційно небезпечних точок доступу, а також вимагає багато енергії для постійного пошуку сигналу.

Вимкнення Wi-Fi, коли він не використовується, може зберегти заряд батареї на 10% щодня.

Синхронізація даних

Автоматична синхронізація з хмарними сервісами споживає багато енергії акумулятора та мобільний трафік. Перехід на налаштування за розкладом або ручний режим синхронізації дозволить заощадити 5-15% заряду батареї.

Автоматична яскравість екрана

Попри те, що автоматичне налаштування яскравості дисплея дуже зручне, ця функція не завжди може визначити найкращий рівень підсвічування. Самостійне регулювання яскравості може підвищити тривалість роботи пристрою на 5-10%.

Нагадаємо, використання мобільного телефону визначає оптимальний рівень заряду батареї. Більшість користувачів знають, що заряджати смартфони від 80 до 100% на день є нормальним. У деяких випадках акумулятор можна заряджати лише до 50%.

Також ми писали, що Android використовує функцію економії заряду акумулятора, подібну до функції в One UI від Samsung. Користувачі смартфонів Pixel отримають оновлення для нової функції батареї з листопада 2024 року. Метою є збільшення терміну служби акумуляторів смартфонів.

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