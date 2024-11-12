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Выключите эти 5 функций на смартфоне, чтобы сохранить зарядку

12 ноября 2024 11:17
Владимир Мололкин - редактор
Смартфон быстро разряжается — какие функции нужно отключить для экономии заряда батареи
Телефон на зарядке. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Функционал современных смартфонов удивляет, но некоторые опции могут снизить скорость и продолжительность работы на одном заряде. Отключение определенных функций позволит телефону работать быстрее и эффективнее.

О 5 таких функциях рассказало издание iTechua.

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Геолокация (GPS)

Активный GPS-модуль позволяет приложениям отслеживать вашу локацию, но он имеет два больших недостатка:

  • потребляет много энергии;
  • может создавать угрозы вашей конфиденциальности.

Согласно последним исследованиям, включенный GPS может снизить время работы смартфона на 13-20% за одну зарядку. Лучше всего активировать эту функцию только для некоторых задач, например, при использовании карт или навигатора.

Bluetooth

Когда Bluetooth постоянно работает, он потребляет больше электроэнергии и создает угрозы для устройства из-за возможности несанкционированного доступа. Специалисты прогнозируют, что использование этого модуля в течение дня может снизить заряд аккумулятора на 5-10%.

Если вы не используете беспроводные устройства, лучше не включать Bluetooth.

Wi-Fi

Автоматическое соединение с сетями Wi-Fi может представлять угрозу безопасности из-за подключения к потенциально опасным точкам доступа, а также требует много энергии для постоянного поиска сигнала.

Выключение Wi-Fi, когда он не используется, может сохранить заряд батареи на 10% каждый день.

Синхронизация данных

Автоматическая синхронизация с облачными сервисами потребляет множество энергии аккумулятора и мобильный трафик. Переход на настройку по расписанию или ручной режим синхронизации позволит сэкономить 5-15% заряда батареи.

Автоматическая яркость экрана

Несмотря на то, что автоматическая настройка яркости дисплея очень удобна, эта функция не всегда может определить лучший уровень подсветки. Самостоятельная регулировка яркости может повысить продолжительность работы устройства на 5-10%.

Напомним, использование мобильного телефона определяет оптимальный уровень заряда батареи. Большинство пользователей знают, что заряжать смартфоны от 80 до 100% в день нормально. В некоторых случаях аккумулятор может быть заряжен только до 50%.

Также мы писали, что Android использует функцию экономии заряда аккумулятора, подобную функции в One UI от Samsung. Пользователи смартфонов Pixel получат обновление для новой функции батареи с ноября 2024 года. Целью является увеличение срока службы аккумуляторов смартфонов.

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