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Как заряжать смартфон от павербанка без ущерба для аккумулятора

28 ноября 2024 13:22
Владимир Мололкин - редактор
Как выбрать павербанк без ущерба для смартфона — полезные советы
Зарядка смартфона от павербанка. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Павербанк становится настоящим спасителем, когда отключают свет. Но неправильно выбранное и неправильно использованное устройство может повредить батарею смартфона.

О том, на что обратить внимание, чтобы сохранить свой телефон, рассказывает издание iTechua.

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Что следует знать о правильном использовании павербанков

Во-первых, важно обеспечить стабильность напряжения. Было обнаружено, что плохие павербанки могут иметь нестабильное напряжение, что вредит батареям смартфонов. Убедитесь, что павербанк имеет сертификат и удовлетворяет техническим требованиям вашего устройства.

Циклы зарядки также важный вопрос. Вы можете значительно сократить срок службы телефона, если постоянно заряжаете его полностью от павербанка. Литий-ионные батареи быстро изнашиваются и очень чувствительны к частым полным циклам зарядки.

И, конечно, перегрев. Старайтесь не перегревать телефон во время зарядки. Батарея может работать хуже, если вы заряжаете устройство в жарком месте или долго держите его подключенным. Старайтесь всегда контролировать температуру.

Еще один момент: быстрая зарядка не всегда полезна батарее. Используйте павербанк с нормальной скоростью зарядки, а не тот, который предлагает суперскорость, если хотите, чтобы аккумулятор работал дольше.

Выбирая сам павербанк, важно учитывать несколько вещей. Например, его емкость должна быть в 1,5-2 раза больше, чем емкость батареи вашего смартфона. Павербанк на 6000-8000 мАч подойдет для телефона с батареей на 4000 мАч.

Кроме того, следует всегда проверять качество сборки. Павербанк должен иметь надежные разъемы, быть крепким и устойчивым к ударам. Это точно продлит его срок службы.

Не менее важна защита от перегрева, короткого замыкания и перезарядки. Таким образом, вы сможете быть спокойны за безопасность вашего телефона и павербанка.

Некоторые модели имеют даже отличные функции, такие как индикатор заряда и возможность беспроводной зарядки. Это очень удобно, если нужно заряжать несколько устройств одновременно.

Обычно заряжать смартфон от павербанка нужно только при необходимости, чтобы не забивать его лишними циклами и защитить батарею от перегрева.

Напомним, в Украине погода становится все холоднее. Аккумуляторы смартфонов могут работать при температуре от 0 до +35 градусов. Почти невозможно выдерживать этот диапазон в холодное время года. Чтобы устройство не страдало от низких температур, важно соблюдать ряд правил.

Также мы писали, что функционал современных смартфонов отличный, но некоторые опции могут замедлить работу и продолжительность зарядки. Отключение некоторых из них сделает телефон более быстрым и эффективным.

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