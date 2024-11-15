Як зберегти заряд смартфона взимку — поради для захисту акумулятора на морозі

Телефон у снігу. Фото: Freepik

Погода в Україні стає все холоднішою. Акумулятори смартфонів розраховані на користування за температури від 0 до +35 градусів. Витримувати цей діапазон в холодну пору року майже неможливо. Важливо дотримуватися кількох правил, щоб пристрій не страждав від низьких температур.

Про це розповідає "Телеграф".

Читайте також:

Як вберегти свій смартфон від холодів

Особливості літій-іонних і літій-полімерних акумуляторів забезпечують швидке розряджання мобільного телефону в холодну погоду.

При низьких температурах прохідність іонів літію крізь електроліт знижується, що призводить до того, що пристрій потребує більшої кількості енергії. Розрядка прискорюється на 10% при температурі 0 градусів, а при мінус 15 — на 50-60%. Важливо розуміти, що температура самого електроліту є важливою, а не температура повітря.

У холодну пору року є 5 основних правил для збереження продуктивності вашого смартфона:

Використовуйте захисний чохол, щоб запобігти охолодженню корпусу телефону. Носіть пристрій ближче до тіла в теплих внутрішніх кишенях одягу. Обмежте використання телефону на морозі до 10 хвилин і виймайте його лише за необхідності. Вкрай не рекомендується заряджати телефон при мінусових температурах. Якщо телефон все ж вимкнувся, дайте йому зігрітися протягом 20 хвилин у теплі, перш ніж включити його знову.

Якщо дотримуватися цих правил, то можна буде вберегти свій пристрій від переохолодження.

Нагадаємо, складані телефони досягли точки розвитку, яка дозволяє їм використовуватися більшою кількістю людей, ніж раніше. Але їх потрібно підтримувати, щоб вони прослужили довго.

Також ми писали, що тип використання мобільного телефону визначає оптимальний рівень заряду батареї. Більшість користувачів знають, що заряджати смартфони від 80 до 100% на день є нормальним. У деяких випадках акумулятор можна заряджати лише до 50%.