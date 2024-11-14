Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Ремонт буде дорогим — як правильно доглядати складаний смартфон arrow

Ремонт буде дорогим — як правильно доглядати складаний смартфон

14 листопада 2024 14:17
Володимир Мололкін - редактор
Як доглядати складані смартфони Pixel 9 Pro Fold та Galaxy Z Fold 6 — поради експертів
Складаний смартфон. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Складані телефони вже не нова ідея, і вони досягли точки розвитку, яка дозволяє їм використовуватися більшою кількістю людей. Наприклад, Pixel 9 Pro Fold і Galaxy Z Fold 6 є чудовими виборами, але їх потрібно підтримувати, щоб вони прослужили роками. 

Про те, як правильно доглядати складані смартфони, розповідає 9to5Google.

Читайте також:

Попри те, що вони дорогі, складані телефони, такі як Galaxy Z Fold 6 або Pixel 9 Pro Fold, вимагають трохи більше догляду, ніж стандартні пристрої. Звичайний телефон може витримати сильніші удари, сильніші натискання та навіть витримати більше подряпин, ніж складаний, просто завдяки матеріалам, необхідним для роботи складаного телефону.

Чого слід уникати робити зі своїм складаним смартфоном

Не дозволяйте пилу та бруду потрапляти до смартфона перед тим, як закриєте його. Пил і сміття можуть зруйнувати внутрішній екран складного пристрою.

Google і Samsung вже встановили захисні плівки на екрани, які ніколи не можна знімати. Попри те, що вони не так добре поглинають удари, як захисне скло із загартованого скла, вони добре справляються з дрібними подряпинами, особливо тими, які залишаються всередині телефону. Не натискайте на екран нігтями чи іншими твердими предметами.

Крім того, не намагайтеся зігнути смартфон більше, ніж його максимальне розтягування. Петлі цих телефонів скорочуються до приблизно 98% повного висування. Додатковий сильний поштовх може розширити петлю трохи більше. Але не намагайтеся відкрити складний телефон силою, якщо він явно не відкривається. Це може пошкодити не тільки внутрішнє скло, але й петлю всередині. Вам точно не захочеться ремонтувати внутрішній екран.

Чи можна випрямити шарнірну складку

На жаль, шарнірна складка складаних телефонів — це лише один з елементів покупки. Складані дисплеї повинні бути достатньо міцними, щоб витримати регулярні згинання та відкриття. OEM-виробники, такі як Samsung, Google, OnePlus та інші, не знайшли способу усунути складку з шарніром, який може впоратися з цим.

З часом складка не зменшиться. Деякі люди намагаються залишати розкладний дисплей відкритим, коли він не використовується; це може допомогти зменшити вплив складок, але це також підвищує небезпеку для внутрішнього дисплея, якщо він впаде.

Нагадаємо, передові технології, найновіші функції та вишуканий дизайн є типовими характеристиками флагманських смартфонів. Якщо ви хочете заощадити гроші, купуючи дорогий пристрій, вибір часу покупки може бути важливим.

Також ми писали, що у мережі поширюються чутки про те, що Samsung готується випустити більш доступну версію складаного смартфона Galaxy Z Flip 6. Компанія, ймовірно, представить нову модель Galaxy Z Flip 6 FE як частину своєї стратегії, щоб розширити аудиторію своїх інноваційних пристроїв.

Google телефони смартфон поради Samsung

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

14:40 ЗСУ зачищають Куп'янськ після спроби російського наступу

14:33 У Києві помер працівник ТЦК, який вистрелив собі в голову

14:30 Посол спрогнозував, коли в Україну візьмуть в ЄС та буде мир

14:30 Надбавки до зарплат у 2025 році — хто та скільки отримає

14:29 Посадовці порту на Одещині торгували довідками про інвалідність

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

14:27 На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік

14:17 Ремонт буде дорогим — як правильно доглядати складаний смартфон

14:12 Нардеп Одарченко отримав 8 років колонії

14:03 СБУ затримала посадовців ТЦК та депутатку за допомогу ухилянтам

13:58 Ухилянтів ледь не роздер ведмідь — ДПСУ затримали 11 порушників

Термінова новина

14:40 ЗСУ зачищають Куп'янськ після спроби російського наступу

14:33 У Києві помер працівник ТЦК, який вистрелив собі в голову

14:30 Посол спрогнозував, коли в Україну візьмуть в ЄС та буде мир

14:30 Надбавки до зарплат у 2025 році — хто та скільки отримає

14:29 Посадовці порту на Одещині торгували довідками про інвалідність

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

14:27 На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік

14:17 Ремонт буде дорогим — як правильно доглядати складаний смартфон

14:12 Нардеп Одарченко отримав 8 років колонії

14:03 СБУ затримала посадовців ТЦК та депутатку за допомогу ухилянтам

13:58 Ухилянтів ледь не роздер ведмідь — ДПСУ затримали 11 порушників

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

Text

13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Text

13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Text

10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Text

21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком