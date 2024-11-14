Як доглядати складані смартфони Pixel 9 Pro Fold та Galaxy Z Fold 6 — поради експертів

Складаний смартфон. Фото: Unsplash

Складані телефони вже не нова ідея, і вони досягли точки розвитку, яка дозволяє їм використовуватися більшою кількістю людей. Наприклад, Pixel 9 Pro Fold і Galaxy Z Fold 6 є чудовими виборами, але їх потрібно підтримувати, щоб вони прослужили роками.

Про те, як правильно доглядати складані смартфони, розповідає 9to5Google.

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Попри те, що вони дорогі, складані телефони, такі як Galaxy Z Fold 6 або Pixel 9 Pro Fold, вимагають трохи більше догляду, ніж стандартні пристрої. Звичайний телефон може витримати сильніші удари, сильніші натискання та навіть витримати більше подряпин, ніж складаний, просто завдяки матеріалам, необхідним для роботи складаного телефону.

Чого слід уникати робити зі своїм складаним смартфоном

Не дозволяйте пилу та бруду потрапляти до смартфона перед тим, як закриєте його. Пил і сміття можуть зруйнувати внутрішній екран складного пристрою.

Google і Samsung вже встановили захисні плівки на екрани, які ніколи не можна знімати. Попри те, що вони не так добре поглинають удари, як захисне скло із загартованого скла, вони добре справляються з дрібними подряпинами, особливо тими, які залишаються всередині телефону. Не натискайте на екран нігтями чи іншими твердими предметами.

Крім того, не намагайтеся зігнути смартфон більше, ніж його максимальне розтягування. Петлі цих телефонів скорочуються до приблизно 98% повного висування. Додатковий сильний поштовх може розширити петлю трохи більше. Але не намагайтеся відкрити складний телефон силою, якщо він явно не відкривається. Це може пошкодити не тільки внутрішнє скло, але й петлю всередині. Вам точно не захочеться ремонтувати внутрішній екран.

Чи можна випрямити шарнірну складку

На жаль, шарнірна складка складаних телефонів — це лише один з елементів покупки. Складані дисплеї повинні бути достатньо міцними, щоб витримати регулярні згинання та відкриття. OEM-виробники, такі як Samsung, Google, OnePlus та інші, не знайшли способу усунути складку з шарніром, який може впоратися з цим.

З часом складка не зменшиться. Деякі люди намагаються залишати розкладний дисплей відкритим, коли він не використовується; це може допомогти зменшити вплив складок, але це також підвищує небезпеку для внутрішнього дисплея, якщо він впаде.

Нагадаємо, передові технології, найновіші функції та вишуканий дизайн є типовими характеристиками флагманських смартфонів. Якщо ви хочете заощадити гроші, купуючи дорогий пристрій, вибір часу покупки може бути важливим.

Також ми писали, що у мережі поширюються чутки про те, що Samsung готується випустити більш доступну версію складаного смартфона Galaxy Z Flip 6. Компанія, ймовірно, представить нову модель Galaxy Z Flip 6 FE як частину своєї стратегії, щоб розширити аудиторію своїх інноваційних пристроїв.