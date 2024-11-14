Как ухаживать за складными смартфонами Pixel 9 Pro Fold и Galaxy Z Fold 6 — советы экспертов

Складной смартфон. Фото: Unsplash

Складные телефоны уже не новая идея, и они достигли точки развития, позволяющей им использоваться большим количеством людей. Например, Pixel 9 Pro Fold и Galaxy Z Fold 6 являются отличными выборами, но их нужно поддерживать, чтобы они прослужили годами.

О том, как правильно ухаживать за складными смартфонами, рассказывает 9to5Google.

Читайте также:

Несмотря на то, что они дорогие, складные телефоны, такие как Galaxy Z Fold 6 или Pixel 9 Pro Fold, требуют немного больше ухода, чем стандартные устройства. Обычный телефон может выдержать более сильные удары, более сильные нажатия и даже выдержать больше царапин, чем складной, просто благодаря материалам, необходимым для работы телефона.

Чего следует избегать делать со своим складным смартфоном

Не позволяйте пыли и грязи попадать в смартфон перед закрытием. Пыль и мусор могут разрушить внутренний экран складного устройства.

Google и Samsung уже установили защитные плёнки на экраны, которые никогда нельзя снимать. Несмотря на то, что они не так хорошо поглощают удары, как защитные стекла из закаленного стекла, они хорошо справляются с мелкими царапинами, особенно теми, которые остаются внутри телефона. Не нажимайте на экран ногтями или другими жесткими предметами.

Кроме того, не пытайтесь согнуть смартфон больше, чем его максимальное растяжение. Петли этих телефонов сокращаются примерно до 98% полного выдвижения. Дополнительный сильный толчок может расширить петлю чуть больше. Но не пытайтесь открыть складывающийся телефон силой, если он явно не открывается. Это может повредить не только внутреннее стекло, но и внутреннюю петлю. Вам определенно не захочется ремонтировать внутренний экран.

Можно ли выпрямить шарнирную складку

К сожалению, шарнирная складка складных телефонов – это лишь один из элементов покупки. Складные дисплеи должны быть достаточно крепкими, чтобы выдержать регулярные сгибания и открытия. OEM-производители, такие, как Samsung, Google, OnePlus и другие, не обнаружили способа устранить складку с шарниром, который может справиться с этим.

Со временем складка не уменьшится. Некоторые люди пытаются оставлять раскладной дисплей открытым, когда он не используется; это может помочь снизить влияние складок, но это также повышает опасность для внутреннего дисплея, если он упадет.

Передовые технологии, новейшие функции и изысканный дизайн являются типичными характеристиками флагманских смартфонов. Если вы хотите сэкономить деньги, покупая дорогостоящее устройство, выбор времени покупки может быть важным.

Также мы писали, что в сети распространяются слухи, что Samsung готовится выпустить более доступную версию складного смартфона Galaxy Z Flip 6. Компания предположительно представит новую модель Galaxy Z Flip 6 FE как часть своей стратегии, чтобы расширить аудиторию своих инновационных устройств.