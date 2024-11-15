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Эти 5 советов защитят ваш смартфон от морозов зимой

15 ноября 2024 09:48
Владимир Мололкин - редактор
Как сохранить заряд смартфона зимой — советы для защиты аккумулятора на морозе
Телефон в снегу. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Погода в Украине становится все холоднее. Аккумуляторы смартфонов рассчитаны на использование при температуре от 0 до +35 градусов. Выдерживать этот диапазон в холодное время года почти невозможно. Важно соблюдать несколько правил, чтобы устройство не страдало от низких температур.

Об этом рассказывает "Телеграф".

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Особенности литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов обеспечивают быструю разрядку мобильного телефона в холодную погоду.

При низких температурах проходимость ионов лития через электролит снижается, что приводит к тому, что устройство требует большего количества энергии. Разрядка ускоряется на 10% при температуре 0 градусов, а при минус 15 – на 50-60%. Важно понимать, что температура самого электролита важна, а не температура воздуха.

В холодное время года есть 5 основных правил для сохранения производительности вашего смартфона:

  1. Для предотвращения охлаждения корпуса телефона используйте защитный чехол.
  2. Носите устройство поближе к телу в теплых внутренних карманах одежды.
  3. Ограничьте использование телефона на морозе до 10 минут и извлекайте его только при необходимости.
  4. Не рекомендуется заряжать телефон при минусовых температурах.
  5. Если телефон отключился, дайте ему согреться в течение 20 минут в тепле, прежде чем включить его снова.

Если соблюдать эти правила, то можно будет уберечь устройство от переохлаждения.

Напомним, складывающиеся телефоны достигли точки развития, позволяющей им использоваться большим количеством людей, чем раньше. Но их следует поддерживать, чтобы они прослужили долго.

Также мы писали, что тип использования мобильного телефона определяет оптимальный уровень заряда батареи. Большинство пользователей знают, что заряжать смартфоны от 80 до 100% в день нормально. В некоторых случаях аккумулятор может заряжаться только до 50%.

телефоны зима смартфон советы энергия

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