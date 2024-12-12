5 ошибок пользователей при зарядке смартфона — что нельзя делать

Разряженный смартфон в руках. Фото: Freepik

Для продления срока работы батареи смартфона необходимо соблюдать некоторые правила, которые помогут сохранить устройство. Многие пользователи допускают элементарные ошибки, приводящие к деградации аккумуляторов, даже не зная об этом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать во время подзарядки смартфона.

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Не ставьте смартфон на зарядку сразу после возвращения с улицы зимой

Хотя люди привыкли заряжать устройство сразу после возвращения с улицы, однако зимой от такой привычки стоит отказаться. Резкий перепад температур может угрожать серьезными ухудшениями в работе батареи, поэтому по возвращении с мороза нужно подождать, пока смартфон согреется, но и ускорять этот процесс специально тоже нельзя.

Не играйте на смартфоне во время зарядки

При зарядке лучше не использовать мощные программы и игры. В таком случае возникает риск перегрева смартфона, поэтому нужно закрыть все приложения в фоне и дождаться завершения процесса зарядки.

Не заряжайте смартфон каждый раз до 100%

Как ни странно, но непрерывная подзарядка полной батареи плохо влияет на работу аккумулятора и в долгосрочной перспективе может привести к системным сбоям и перезагрузкам. Смартфон будет создавать избыточное тепло, а, как известно, перегрев батареи не сулит ничего хорошего. Большинство современных устройств оснащено функцией замедления зарядки до полной вместимости или вовсе отключения, когда заряд достигает 80%.

Не заряжайте смартфон в чехле

Об этом задумываются не все, но перед зарядкой лучше снимать чехол со смартфона, поскольку такое простое действие поможет избежать сразу двух проблем:

устройство в чехле может перегреваться;

неправильное отверстие чехла для зарядного порта может привести к неправильному подключению кабеля, что может повредить разъем.

Заряжайте смартфон только оригинальными кабелями

Если возможно, идеально будет использовать оригинальные или сертифицированные зарядные устройства для вашего телефона. Они разрабатываются с учетом всех параметров и требований батареи смартфона, гарантируя правильные напряжение и ток.

Большинство дешевых китайских зарядных устройств не имеют встроенных систем защиты, поэтому увеличивают риск повреждения аккумулятора и других компонентов телефона.

Напомним, зарядить смартфон можно с помощью повербанка. Однако следует учитывать, что качество зарядки влияет на качество выбранного устройства, поскольку некоторые из них могут повредить батареи.

Также мы писали, что смартфон является единственным средством связи при отключении света в Украине. Пользователям нужно знать о том, как можно зарядить мобильное устройство без использования розетки.