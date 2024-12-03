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Секрети батареї iPhone — 5 налаштувань, про які ви могли не знати

3 грудня 2024 09:11
Володимир Мололкін - редактор
Як збільшити час роботи від батареї на iPhone — 5 ефективних трюків
Смартфони компанії Apple. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Мільйони українців обрали iPhone як свого роду універсальний смартфон, насамперед через те, що він простий у використанні та не вимагає тонкого налаштування, без якого важко існувати у світі Android. Однак розробники iOS все ж передбачили багато налаштувань, які допоможуть адаптувати пристрій під себе.

Про 5 трюків, які допоможуть зекономити заряд батареї на iPhone, розповідає NV.

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Керування оновленням додатків у фоні

Функція Background App Refresh дозволяє додаткам оновлювати вміст у фоновому режимі. Наприклад, коли ви заходите в програму соціальних мереж, стрічка постів постійно оновлюється.

Ця функція зручна, але вона може розряджати акумулятор.

Можна значно збільшити час автономної роботи, вимкнувши цю функцію для несуттєвих додатків. Для цього:

  • перейдіть до розділу "Налаштування", виберіть "Загальні" та "Оновлення додатків у фоновому режимі".
  • можна повністю відключити цю функцію або вибрати інші програми, які не повинні отримувати оновлення в фоновому режимі.

У списку можуть бути десятки програм, тому треба уважно переглянути, чи всі вони дійсно потрібні вам, щоб постійно працювати у фоновому режимі. Вибіркове управління такими додатками зменшує споживання батареї.

Оптимізуйте роботу служб визначення місцеперебування

Хоча служби пошуку місцеперебування корисні для навігації та пошуку послуг, що поруч, вони також витрачають багато заряду батареї.

Тонке налаштування того, які програми можуть отримати доступ до вашого місця розташування, збільшить час автономної роботи. Для цього:

  • в меню "Налаштування" знайдіть "Приватність" і "Служби визначення місця розташування";
  • перегляньте список програм і визначте, який у них доступ. Для додатків, яким не потрібен постійний доступ, виберіть "Під час використання програми" або "Ніколи";
  • прокрутіть униз до розділу "Системні служби" та вимкніть служби визначення місця розташування для неважливих системних функцій, таких як реклама Apple за місцем розташування та пропозиції за місцем розташування.

Використовуйте темний режим та налаштуйте яскравість екрана

Одним із найбільших споживачів батареї є екран. Зниження яскравості та використання темного режиму можуть суттєво змінити ситуацію. Для цього:

  • зменшення яскравості — щоб перейти до "Центру керування", проведіть пальцем донизу з правого верхнього кута. Потім відрегулюйте повзунок яскравості. Крім того, ви можете відвідати меню "Налаштування" — "Дисплей і яскравість" і змінити рівень яскравості;
  • темний режим — перейдіть до "Налаштувань", після чого виберіть "Темний режим". Оскільки на OLED-екранах, таких як iPhone X і пізніші моделі, світиться менше пікселів, темний режим особливо ефективний.

Використовуйте режим енергоощадження

Режим низького енергоспоживання покращує час автономної роботи завдяки зменшенню фонової активності та вимог до продуктивності.

Коли заряд батареї закінчується або коли ви не матимете доступу до зарядного пристрою, вам потрібно увімкнути цю функцію. Для цього:

  • перейдіть до меню "Налаштування" та виберіть "Батарея";
  • увімкніть режим енергоощадження.

У режимі зниженого енергоспоживання непотрібні функції, такі як отримання пошти, фонове оновлення додатків і деякі візуальні ефекти, відключаються.

Крім того, він трохи знижує загальну продуктивність, але призводить до збільшення часу автономної роботи.

Керування Push-повідомленнями

Попри те, що вони можуть тримати вас у курсі подій, Push-повідомлення також витрачають батарею, особливо якщо ви отримуєте багато повідомлень протягом дня. Щоб заощадити заряд батареї, обмежте сповіщення для необхідних додатків. Для цього:

  • перейдіть до розділу "Налаштування", а потім до "Повідомлення";
  • визначте, які програми потребують сповіщень у режимі реального часу, переглянувши список. Вимкніть сповіщення для несуттєвих додатків або змініть стиль сповіщення на "Доставляти тихо".

Зменшуючи кількість Push-повідомлень, ви зменшуєте частоту пробудження телефону та економите заряд батареї.

Нагадаємо, коли відключають світло, повербанк стає справжнім рятівником. Однак неправильно вибраний і використаний пристрій може значно пошкодити батарею смартфона.

Також ми писали, що сучасні смартфони мають чудові функції, але деякі з них можуть уповільнити роботу та тривалість зарядки. Якщо відключити певні опції телефону, він буде працювати швидше та ефективніше.

Apple iPhone економія смартфон поради енергія

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