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Нові чутки про iPhone 17 Air — у ньому не буде SIM-карти

26 листопада 2024 11:58
Володимир Мололкін - редактор
iPhone 17 Air позбудеться важливої функції — у чому причина
Концепт iPhone 17 Air. Фото: MacRumors
Володимир Мололкін - редактор

У мережі опублікували докладний звіт, в якому містяться деталі про майбутній iPhone 17 Air від Apple. Завдяки надтонкій конструкції смартфона, виробникам доведеться піти на певні компроміси.

Про це повідомляє MacRumors.

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Згідно з інформацією у звіті, прототипи апарату мають товщину від 5 до 6 мм, що зробить його найтоншим iPhone в історії. Для порівняння, товщина iPhone 16 — 7,8 мм, а iPhone 16 Pro — 8,25 мм.

Наразі в пристрої відсутній фізичний лоток для SIM-карти, однак дизайн ще не завершений. Ймовірно, що пристрій може повністю залежати від eSIM-технології. Усі моделі iPhone 14, 15 і 16 вже не мають фізичного лотка для SIM-карти в продажу в Сполучених Штатах, але всі iPhone, що продаються в інших країнах, поки що залишаються з ним.

Також йдеться про те, що пристрій має лише один розмовний динамік зверху, оскільки для другого динаміка на нижньому краю недостатньо місця.

Очікується, що iPhone 17 Air отримає модем 5G, який є власною розробкою Apple. Модем буде меншим та енергоефективнішим, ніж аналоги Qualcomm. Однак новинка не матиме підтримки надшвидкої мережі mmWave 5G і матиме нижчу загальну швидкість передачі даних порівняно з Qualcomm.

Також не дивно, що пристрій отримає меншу батарею через товщину корпусу, але ще невідомо, як це вплине на час автономної роботи.

Згідно зі звітом, iPhone 17 Air наразі має "одну камеру великого центрованого виступу камери на задній панелі", тоді як моделі iPhone 16 мають дві-три задні камери.

Зараз пристрій тестується на ранніх виробничих випробуваннях у Foxconn. Безсумнівно, Apple намагається встановити містку батарею та інші компоненти в ультратонке шасі, і для цього в неї ще є достатньо часу.

Раніше повідомлялося, що iPhone 17 Air отримає:

  • 6,6-дюймовий дисплей;
  • алюмінієву рамку;
  • чіп A19;
  • Face ID;
  • Dynamic Island;
  • одну 48-мегапіксельну задню камеру;
  • 24-мегапіксельну фронтальну камеру;
  • 8 Гб оперативної пам'яті для функцій Apple Intelligence.

Пристрій має вийти у вересні 2025 року на заміну iPhone 17 Plus разом зі стандартними iPhone 17 та iPhone 17 Pro.

Нагадаємо, користувачам iPhone час від часу потрібна хвилина усамітнення, і щоб вони не викликали підозр. Допоможе в цьому приховання свого справжнього місцеперебування, не припиняючи обмін геоданими повністю.

Також ми писали, що час анонсів і презентацій Apple цього року закінчився. Зараз найкраща можливість подумати про покупку нового iPhone.

Apple iPhone смартфон Дизайн чутки

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