iPhone 17 Air — смартфон може стати найтоншим пристроєм компанії Apple

Дизайн iPhone 17 Air. Фото: wccftech

Останніми роками робота групи дизайнерів Apple відійшла на другий план, і компанії не вдається досягти інноваційного прогресу. Але зараз говорять про те, що iPhone 17 Air буде тоншим за iPhone 6, що спростовує попередні чутки про пристрій.

Про це розповідає wccftech.

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Джефф Пу, дослідник безпеки Haitong, повідомив, що товщина iPhone 17 "Air" буде меншою за 6 мм, що менше, ніж в iPhone 6.

"Ми погодилися з нещодавньою балаканиною про ультратонкий дизайн моделі iPhone 17 Slim товщиною 6 мм", — каже аналітик.

Товщина iPhone 17 Air становитиме три чверті товщини поточних моделей iPhone 16 і iPhone 16 Pro.

Попри те, що для інженерів це буде фантастичним досягненням, iPhone 17 "Air" також буде найтоншим iPhone, випущеним Apple на сьогодні. Корпус iPhone 6 мав товщину 6,9 мм.

Наприклад, OLED-версія iPad Pro 13 отримала товщину корпусу 5,1 мм, що зробило його найтоншим пристроєм Apple.

Через це деякі користувачі припускають, що iPhone 17 Air може досягти позначки нижче 6 мм. Однак через проблеми з підкладкою акумулятора пристрою це може стати складним у реалізації. Навіть 6 мм на Air може стати дивом інженерії. Для порівняння, моделі iPhone 16 Pro мають товщину 8,25 мм, що трохи більше, ніж моделі iPhone 14 Pro з товщиною 7,85 мм.

Очікується, що iPhone 17 Air буде подібним у дизайні до стандартних моделей iPhone 17 з одним сенсором камери на задній панелі та внутрішніми елементами. Також він може отримати 8 Гб оперативної пам'яті та чіп A19 замість A19 Pro, потенційно для підтримки Apple Intelligence.

Пристрій може отримати зменшений Dynamic Island, який очікується у всій лінійці. Air буде єдиним пристроєм з усієї лінійки зі спеціальним модемом 5G від Apple. Крім того, пристрій матиме алюмінієву рамку замість титанової, але ціна на нього може бути вищою, ніж на моделі "Pro", виключно через дизайн.

Нагадаємо, конфіденційність стала головною проблемою для технологічних компаній і користувачів, оскільки кількість зломів і порушень зросла і спостерігається останнім часом. Ці проблеми не можна сприймати легковажно, оскільки користувачі можуть відчувати страх і невпевненість, що може призвести до недовіри до продуктів і послуг. Вони зараз стурбовані дивним і незвичним явищем, яке викликає iPhone.

Також ми писали, що компанія Apple постійно вдосконалює операційну систему iOS, додаючи нові функції, щоб зробити використання iPhone ще приємнішим. Інновацією стане можливість оцінити час зарядки смартфона.