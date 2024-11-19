iPhone 17 Air — смартфон может стать самым тонким устройством компании Apple

Дизайн iPhone 17 Air. Фото: wccftech

В последние годы работа группы дизайнеров Apple отошла на второй план и компании не удается достичь инновационного прогресса. Но сейчас говорят, что iPhone 17 Air будет тоньше iPhone 6, что опровергает предыдущие слухи об устройстве.

Об этом рассказывает wccftech.

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Джефф Пу, исследователь безопасности Haitong, сообщил, что толщина iPhone 17 "Air" будет меньше 6 мм, что меньше чем у iPhone 6.

"Мы согласились с недавней болтовней об ультратонком дизайне модели iPhone 17 Slim толщиной 6 мм", — говорит аналитик.

Толщина iPhone 17 Air будет составлять три четверти толщины текущих моделей iPhone 16 и iPhone 16 Pro.

Несмотря на то, что для инженеров это будет фантастическим достижением, iPhone 17 Air также будет самым тонким iPhone, выпущенным Apple на сегодня. Корпус iPhone 6 имел толщину 6,9 мм.

Например, OLED-версия iPad Pro 13 получила толщину корпуса 5,1 мм, что сделало его самым тонким устройством Apple.

Поэтому некоторые пользователи предполагают, что iPhone 17 Air может достичь отметки ниже 6 мм. Однако из-за проблем с подложкой аккумулятора устройства это может стать сложным в реализации. Даже 6 мм на Air может стать чудом инженерии. Для сравнения, модели iPhone 16 Pro имеют толщину 8,25 мм, что немного больше чем модели iPhone 14 Pro с толщиной 7,85 мм.

Ожидается, что iPhone 17 Air будет подобен в дизайне стандартным моделям iPhone 17 с одним сенсором камеры на задней панели и внутренними элементами. Также он может получить 8 Гб оперативной памяти и чип A19 вместо A19 Pro, потенциально для поддержки Apple Intelligence.

Также устройство может получить уменьшенный Dynamic Island, ожидаемый во всей линейке. Air будет единственным устройством из всей линейки со специальным модемом 5G от Apple. Кроме того, устройство будет иметь алюминиевую рамку вместо титановой, но цена на него может быть выше, чем на модели Pro, исключительно из-за дизайна.

Напомним, конфиденциальность стала главной проблемой для технологических компаний и пользователей, поскольку количество взломов и нарушений выросло и наблюдается в последнее время. Эти проблемы нельзя воспринимать легкомысленно, поскольку пользователи могут испытывать страх и неуверенность, что может привести к недоверию к продуктам и услугам. Они сейчас озабочены странным и необычным явлением, которое вызывает iPhone.

Также мы писали, что Apple постоянно совершенствует операционную систему iOS, добавляя новые функции, чтобы сделать использование iPhone еще более приятным. Инновацией станет возможность оценить время зарядки смартфона.