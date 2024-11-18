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Власники старих iPhone не зможуть використовувати навушники

18 листопада 2024 16:08
Володимир Мололкін - редактор
Адаптер для навушників на iPhone — Apple відмовляється від продажу
Навушники на смартфоні. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Попри те, що iPhone 7 та iPhone 7 Plus були першими пристроями Apple, які не постачалися з роз’ємом для навушників, люди, які мали аудіопристрої з таким самим інтерфейсом, могли використовувати адаптер Lightning-3,5 мм, який, хоча й був незручним, але виконував свою функцію. На жаль, через те, що Apple представила всі моделі iPhone 16 з портом USB-C, компанія може вирішити відмовитися від аксесуара попереднього покоління.

Про це розповідає wccftech.

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Адаптера для навушників немає в наявності в онлайн-магазині Apple

Зараз адаптера немає в наявності в онлайн-магазині Apple у США, проте сторонні виробники, ймовірно, продовжать його продавати.

У більшості країн, включаючи США, адаптер недоступний, сірий колір опції "Додати в кошик" вказує на те, що Apple поступово відмовляється від нього, можливо, на користь адаптера Lightning-USB-C. Наразі адаптер доступний у кількох країнах, включаючи:

  • Францію;
  • Данію;
  • Фінляндію;
  • Норвегію;
  • Швецію.

Однак може знадобитися кілька днів, перш ніж він закінчиться у цих країнах.

До випуску iPhone XR, iPhone XS і iPhone XS Max Apple продовжувала дотримуватися практики включення адаптера до комплекту коробки протягом кількох поколінь, включаючи iPhone 7 і iPhone 7 Plus, які були вперше представлені у 2016 році. Звичайно, адаптер можна було придбати в онлайн-магазині Apple, але його ціна становила 9 доларів.

Навіть якщо продаж адаптера буде припинено в усьому світі, сторонні виробники, ймовірно, продовжать заповнювати магазини новими партіями.

Нагадаємо, згідно з даними Counterpoint Research, у третьому кварталі 2024 року iPhone 15 від Apple був найпопулярнішим смартфоном у світі, а iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro відстали від нього. Продажі моделей Pro вперше склали половину всіх продажів iPhone.

Також ми писали, що компанія Apple постійно вдосконалює операційну систему iOS, додаючи нові функції, щоб зробити використання iPhone ще приємнішим. Інновацією стане можливість оцінити час зарядки смартфона.

музика Apple iPhone смартфон навушники

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