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Владельцы старых iPhone не смогут использовать наушники

18 ноября 2024 16:08
Владимир Мололкин - редактор
Адаптер для наушников на iPhone — Apple отказывается от продажи
Наушники на смартфоне. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Несмотря на то, что iPhone 7 и iPhone 7 Plus были первыми устройствами Apple, не поставлявшимися с разъемом для наушников, люди, которые имели аудиоустройства с таким же интерфейсом, могли использовать адаптер Lightning-3,5 мм, который, хотя и был неудобен, но выполнял свою функцию. К сожалению, из-за того, что Apple представила все модели iPhone 16 с портом USB-C, компания может решить отказаться от аксессуара предыдущего поколения.

Об этом рассказывает wccftech.

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Адаптера для наушников нет в наличии в онлайн-магазине Apple

Сейчас адаптера нет в наличии в онлайн-магазине Apple в США, однако сторонние производители, вероятно, продолжат его продавать.

В большинстве стран, включая США, адаптер недоступен, серый цвет опции "Добавить в корзину" указывает на то, что Apple постепенно отказывается от него, возможно, в пользу адаптера Lightning-USB-C. В настоящее время адаптер доступен в нескольких странах, включая:

  • Францию;
  • Данию;
  • Финляндию;
  • Норвегию;
  • Швеция.

Однако, может потребоваться несколько дней, прежде чем он закончится в этих странах.

До выпуска iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max Apple продолжала придерживаться практики включения адаптера в комплект коробки в течение нескольких поколений, включая iPhone 7 и iPhone 7 Plus, впервые представленных в 2016 году. Конечно, адаптер можно было приобрести в онлайн-магазине Apple, но его цена составляла 9 долларов.

Даже если продажа адаптера будет прекращена по всему миру, сторонние производители, вероятно, продолжат заполнять магазины новыми партиями.

Напомним, согласно данным Counterpoint Research, в третьем квартале 2024 года iPhone 15 от Apple являлся самым популярным смартфоном в мире, а iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro отстали от него. Продажи моделей Pro впервые составили половину всех продаж iPhone.

Также мы писали, что Apple постоянно совершенствует операционную систему iOS, добавляя новые функции, чтобы сделать использование iPhone еще более приятным. Инновацией станет возможность оценить время зарядки смартфона.

музыка Apple iPhone смартфон наушники

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