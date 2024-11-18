Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Власники iPhone в шоці — смартфон передає голоси незнайомців arrow

Власники iPhone в шоці — смартфон передає голоси незнайомців

18 листопада 2024 14:29
Володимир Мололкін - редактор
На iPhone чути голоси інших людей — користувачі у мережі зіткнулися з незвичною проблемою
Жінка з телефоном. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Враховуючи кількість зломів і порушень, що зростають і спостерігаються останнім часом, конфіденційність стала головною проблемою для технологічних компаній і користувачів. Останні можуть відчувати страх і невпевненість, що може призвести до недовіри до продуктів і послуг, тому ці проблеми не можна сприймати легковажно. Користувачі зараз стурбовані дивним і незвичайним явищем, яке можна почути з iPhone.

Про це розповідає wccftech.

Читайте також:

В iPhone можна почути голоси сторонніх людей

Двоє користувачів на Reddit поділилися своїм дивним досвідом, почувши голоси зі своїх iPhone, і досі роздумують, чи це несправність, чи більш страшний випадок.

Перший з них написав про те, що чує чоловічий голос на iPhone. Він подумав, що він лунає з відео на YouTube у фоновому режимі, але, перевіривши, його здогадка не підтвердилася. Він розповідає, що було чутно, як хтось їде у машині та розмовляє телефоном, а у кінці був звук, схожий на аварію, після якого настала тиша. Він доповнив свій допис, повідомивши, що через кілька днів з його iPhone доносився крик дорослого чоловіка.

Інший користувач заявив, що він був свідком розмов людей через свій iPhone. Проблема не зникла, попри закриття всіх програм, щоб переконатися, що жодна програма не відтворюється автоматично. Коли очевидного логічного пояснення ситуації не було знайдено, користувач запитав, чи були інші люди з таким же досвідом.

Apple поки що не коментувала інформацію щодо цієї проблеми, але вони можуть чекати, щоб дізнатися, чи більше людей зіткнеться з цією проблемою, перш ніж офіційно повідомити про неї.

Багато людей припустили, що це помилка iOS 18, і запропонували різні можливі пояснення дивних випадків. Цей рік, схоже, не є найкращим для Apple, оскільки оновлення викликають жах через постійні збої.

Нагадаємо, користувачі помітили спілкування одного чоловіка з чат-ботом Google Gemini в Інтернеті. Штучний інтелект почав його принижувати, а потім порадив йому померти.

Також ми писали, що компанія Apple постійно вдосконалює операційну систему iOS, додаючи нові функції, щоб зробити використання iPhone ще приємнішим. Інновацією стане можливість оцінити час зарядки смартфона.

Apple iPhone смартфон кібербезпека безпека

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:06 У Харкові замінували станцію метро, її зачинили для пасажирів

15:06 Прикордонник збив крилату ракету на Київщині — вражаюче відео

15:06 Київстар оновив тарифи — що стало доступно абонентам 18 листопада

14:59 Кава від героя — ветеран з Харківщини відкриває кафе у Львові

14:59 Російський обстріл Одеси — кількість загиблих зросла

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

14:59 На Львівщині зіткнулися три авто — серед поранених вагітна

14:59 Дуда висловився стосовно дозволу США на далекобійні удари

14:33 Атака на Одесу — в якому стані постраждалі

14:33 Україну скує мороз — Діденко назвала дату сильного похолодання

14:32 Зеленський відвідав Покровськ та нагородив військових — відео

15:06 У Харкові замінували станцію метро, її зачинили для пасажирів

15:06 Прикордонник збив крилату ракету на Київщині — вражаюче відео

15:06 Київстар оновив тарифи — що стало доступно абонентам 18 листопада

14:59 Кава від героя — ветеран з Харківщини відкриває кафе у Львові

14:59 Російський обстріл Одеси — кількість загиблих зросла

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

14:59 На Львівщині зіткнулися три авто — серед поранених вагітна

14:59 Дуда висловився стосовно дозволу США на далекобійні удари

14:33 Атака на Одесу — в якому стані постраждалі

14:33 Україну скує мороз — Діденко назвала дату сильного похолодання

14:32 Зеленський відвідав Покровськ та нагородив військових — відео

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Text

08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2024
Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує