На iPhone чути голоси інших людей — користувачі у мережі зіткнулися з незвичною проблемою

Жінка з телефоном. Фото: Unsplash

Враховуючи кількість зломів і порушень, що зростають і спостерігаються останнім часом, конфіденційність стала головною проблемою для технологічних компаній і користувачів. Останні можуть відчувати страх і невпевненість, що може призвести до недовіри до продуктів і послуг, тому ці проблеми не можна сприймати легковажно. Користувачі зараз стурбовані дивним і незвичайним явищем, яке можна почути з iPhone.

Про це розповідає wccftech.

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В iPhone можна почути голоси сторонніх людей

Двоє користувачів на Reddit поділилися своїм дивним досвідом, почувши голоси зі своїх iPhone, і досі роздумують, чи це несправність, чи більш страшний випадок.

Перший з них написав про те, що чує чоловічий голос на iPhone. Він подумав, що він лунає з відео на YouTube у фоновому режимі, але, перевіривши, його здогадка не підтвердилася. Він розповідає, що було чутно, як хтось їде у машині та розмовляє телефоном, а у кінці був звук, схожий на аварію, після якого настала тиша. Він доповнив свій допис, повідомивши, що через кілька днів з його iPhone доносився крик дорослого чоловіка.

Інший користувач заявив, що він був свідком розмов людей через свій iPhone. Проблема не зникла, попри закриття всіх програм, щоб переконатися, що жодна програма не відтворюється автоматично. Коли очевидного логічного пояснення ситуації не було знайдено, користувач запитав, чи були інші люди з таким же досвідом.

Apple поки що не коментувала інформацію щодо цієї проблеми, але вони можуть чекати, щоб дізнатися, чи більше людей зіткнеться з цією проблемою, перш ніж офіційно повідомити про неї.

Багато людей припустили, що це помилка iOS 18, і запропонували різні можливі пояснення дивних випадків. Цей рік, схоже, не є найкращим для Apple, оскільки оновлення викликають жах через постійні збої.

Нагадаємо, користувачі помітили спілкування одного чоловіка з чат-ботом Google Gemini в Інтернеті. Штучний інтелект почав його принижувати, а потім порадив йому померти.

Також ми писали, що компанія Apple постійно вдосконалює операційну систему iOS, додаючи нові функції, щоб зробити використання iPhone ще приємнішим. Інновацією стане можливість оцінити час зарядки смартфона.