На iPhone слышны голоса других людей — пользователи в сети столкнулись с необычной проблемой

Женщина с телефоном. Фото: Unsplash

Учитывая количество возрастающих и наблюдаемых в последнее время взломов и нарушений, конфиденциальность стала главной проблемой для технологических компаний и пользователей. Последние могут ощущать страх и неуверенность, что может привести к недоверию к продуктам и услугам, поэтому эти проблемы нельзя воспринимать легкомысленно. Пользователи сейчас озабочены странным и необычным явлением, которое можно услышать с iPhone.

Об этом рассказывает wccftech.

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В iPhone можно услышать голоса посторонних людей

Двое пользователей на Reddit поделились своим странным опытом, услышав голоса из своих iPhone, и до сих пор размышляют, неисправность ли это, или более страшный случай.

Первый из них написал, что слышит мужской голос на iPhone. Он подумал, что он раздается с видео на YouTube в фоновом режиме, но, проверив, его догадка не подтвердилась. Он рассказывает, что было слышно, как кто-то едет в машине и разговаривает по телефону, а в конце был звук, похожий на аварию, после которого наступила тишина. Он дополнил свое сообщение, сообщив, что через несколько дней из его iPhone доносился крик взрослого мужчины.

Другой пользователь заявил, что он был свидетелем разговоров людей через свой iPhone. Проблема не исчезла, несмотря на закрытие всех программ, чтобы убедиться, что программа не воспроизводится автоматически. Когда очевидное логическое объяснение ситуации не было найдено, пользователь спросил, были ли другие люди с таким же опытом.

Apple пока не комментировала информацию по этой проблеме, но они могут ждать, чтобы узнать, больше ли людей столкнется с этой проблемой, прежде чем официально сообщить о ней.

Многие предположили, что это ошибка iOS 18, и предложили разные возможные объяснения странных случаев. Этот год, похоже, не самый лучший для Apple, поскольку обновления вызывают ужас из-за постоянных сбоев.

Напомним, пользователи заметили общение одного мужчины с чат-ботом Google Gemini в Интернете. Искусственный интеллект начал его унижать, а затем посоветовал ему умереть.

Также мы писали, что Apple постоянно совершенствует операционную систему iOS, добавляя новые функции, чтобы сделать использование iPhone еще более приятным. Инновацией станет возможность оценить время зарядки смартфона.