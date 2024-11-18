Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Владельцы iPhone в шоке — смартфон передает голоса незнакомцев arrow

Владельцы iPhone в шоке — смартфон передает голоса незнакомцев

18 ноября 2024 14:29
Владимир Мололкин - редактор
На iPhone слышны голоса других людей — пользователи в сети столкнулись с необычной проблемой
Женщина с телефоном. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Учитывая количество возрастающих и наблюдаемых в последнее время взломов и нарушений, конфиденциальность стала главной проблемой для технологических компаний и пользователей. Последние могут ощущать страх и неуверенность, что может привести к недоверию к продуктам и услугам, поэтому эти проблемы нельзя воспринимать легкомысленно. Пользователи сейчас озабочены странным и необычным явлением, которое можно услышать с iPhone.

Об этом рассказывает wccftech.

Читайте также:

В iPhone можно услышать голоса посторонних людей

Двое пользователей на Reddit поделились своим странным опытом, услышав голоса из своих iPhone, и до сих пор размышляют, неисправность ли это, или более страшный случай.

Первый из них написал, что слышит мужской голос на iPhone. Он подумал, что он раздается с видео на YouTube в фоновом режиме, но, проверив, его догадка не подтвердилась. Он рассказывает, что было слышно, как кто-то едет в машине и разговаривает по телефону, а в конце был звук, похожий на аварию, после которого наступила тишина. Он дополнил свое сообщение, сообщив, что через несколько дней из его iPhone доносился крик взрослого мужчины.

Другой пользователь заявил, что он был свидетелем разговоров людей через свой iPhone. Проблема не исчезла, несмотря на закрытие всех программ, чтобы убедиться, что программа не воспроизводится автоматически. Когда очевидное логическое объяснение ситуации не было найдено, пользователь спросил, были ли другие люди с таким же опытом.

Apple пока не комментировала информацию по этой проблеме, но они могут ждать, чтобы узнать, больше ли людей столкнется с этой проблемой, прежде чем официально сообщить о ней.

Многие предположили, что это ошибка iOS 18, и предложили разные возможные объяснения странных случаев. Этот год, похоже, не самый лучший для Apple, поскольку обновления вызывают ужас из-за постоянных сбоев.

Напомним, пользователи заметили общение одного мужчины с чат-ботом Google Gemini в Интернете. Искусственный интеллект начал его унижать, а затем посоветовал ему умереть.

Также мы писали, что Apple постоянно совершенствует операционную систему iOS, добавляя новые функции, чтобы сделать использование iPhone еще более приятным. Инновацией станет возможность оценить время зарядки смартфона.

Apple iPhone смартфон кибербезопасность безопасность

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

15:49 Стоят почти 40 000 грн — какие монеты можно выгодно продать

15:46 Украина получит дроны Mini-Taurus — как это повлияет на фронт

15:43 Падение обломков "Циркона" в Киеве — последствия ещё ликвидируют

15:35 Зеленский проверил строительство фортификаций на Донеччине

15:25 Куда обращаться при потере удостоверения УБД — порядок действий

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:23 Греция продолжила блокировку своих вод для российских танкеров

15:20 Как сохранить связь при отключении света — полезные советы

Эксклюзив

15:18 Били по гражданским — подробности удара РФ по Одессе

15:14 Сколько украинцев оформили отсрочку в Резерв+ — Умеров уточнил

15:06 В Харькове заминировали станцию метро, ее закрыли для пассажиров

Новость с фото

15:49 Стоят почти 40 000 грн — какие монеты можно выгодно продать

15:46 Украина получит дроны Mini-Taurus — как это повлияет на фронт

15:43 Падение обломков "Циркона" в Киеве — последствия ещё ликвидируют

15:35 Зеленский проверил строительство фортификаций на Донеччине

15:25 Куда обращаться при потере удостоверения УБД — порядок действий

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:23 Греция продолжила блокировку своих вод для российских танкеров

15:20 Как сохранить связь при отключении света — полезные советы

Эксклюзив

15:18 Били по гражданским — подробности удара РФ по Одессе

15:14 Сколько украинцев оформили отсрочку в Резерв+ — Умеров уточнил

15:06 В Харькове заминировали станцию метро, ее закрыли для пассажиров

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Text

10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

Text

08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2024
Text

14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает