Паролі для акаунта — названо найпопулярніші та найменш надійні у 2024 році

Цифровий пароль на екрані. Фото: Unsplash

Розробники менеджера паролів NordPass створили рейтинг двохсот найпопулярніших і найменш надійних паролів. Вони потрапили в загальний доступ через витоки даних у 2024 році.

Про це йдеться на сайті NordPass.

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З року в рік перша десятка залишається практично незмінною і складається з найпростіших цифрових комбінацій, які зламуються менш ніж за секунду.

До неї увійшли такі паролі:

123456;

123456789;

12345678;

password;

qwerty123;

qwerty1;

111111;

12345;

secret;

123123.

Рейтинг десяти в Україні не дуже відрізняється від світового, але комбінації цікавіші, хоча безпека від цього не покращується:

123456789;

123456;

123456789;

qwerty123;

qwerty;

12345678;

111111;

1234567890;

qwerty1;

1234567;

123123.

За словами NordPass, більшість цих паролів можна зламати менш ніж за секунду. Паролі, які складаються з щонайменше восьми символів і включають букви, цифри та спеціальні символи в різних регістрах, можуть підвищити безпеку. Крім того, оптимально активувати двофакторну автентифікацію для кожного сервісу, який використовується.

За допомогою сервісу Have I Been Pwned легко дізнатися, чи був зламаний якийсь із ваших акаунтів. Цей інструмент, розроблений експертом з кібербезпеки Троєм Хантом, використовується для відстеження витоків даних і містить базу даних більш ніж 14 млрд акаунтів, які є потенційно небезпечними.

Google також стурбований безпекою своїх користувачів. Минулого року компанія внесла у свої сервіси новий спосіб авторизації, який називається "ключі доступу". Він має стати замінником звичайних паролів і кодів двоетапної перевірки.

Нагадаємо, хакери поширили базу з майже 10 млрд різних паролів на одному форумі. Це стало найбільшим витоком інформації в історії.

Також ми писали, що хакери крадуть приблизно 100 млн паролів щодня по всьому світу. Щоб захистити свої особисті дані від зловмисників, ви повинні встановити перевірені паролі на всі свої акаунти та застосунки.