Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Перевірте, чи є ваш — названо найменш надійні паролі у 2024 році arrow

Перевірте, чи є ваш — названо найменш надійні паролі у 2024 році

15 листопада 2024 14:14
Володимир Мололкін - редактор
Паролі для акаунта — названо найпопулярніші та найменш надійні у 2024 році
Цифровий пароль на екрані. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Розробники менеджера паролів NordPass створили рейтинг двохсот найпопулярніших і найменш надійних паролів. Вони потрапили в загальний доступ через витоки даних у 2024 році.

Про це йдеться на сайті NordPass.

Читайте також:

Які паролі стали найпопулярнішими та найненадійнішими у 2024 році

З року в рік перша десятка залишається практично незмінною і складається з найпростіших цифрових комбінацій, які зламуються менш ніж за секунду.

До неї увійшли такі паролі:

  • 123456;
  • 123456789;
  • 12345678;
  • password;
  • qwerty123;
  • qwerty1;
  • 111111;
  • 12345;
  • secret;
  • 123123.

Рейтинг десяти в Україні не дуже відрізняється від світового, але комбінації цікавіші, хоча безпека від цього не покращується:

  • 123456789;
  • 123456;
  • 123456789;
  • qwerty123;
  • qwerty;
  • 12345678;
  • 111111;
  • 1234567890;
  • qwerty1;
  • 1234567;
  • 123123.

За словами NordPass, більшість цих паролів можна зламати менш ніж за секунду. Паролі, які складаються з щонайменше восьми символів і включають букви, цифри та спеціальні символи в різних регістрах, можуть підвищити безпеку. Крім того, оптимально активувати двофакторну автентифікацію для кожного сервісу, який використовується.

За допомогою сервісу Have I Been Pwned легко дізнатися, чи був зламаний якийсь із ваших акаунтів. Цей інструмент, розроблений експертом з кібербезпеки Троєм Хантом, використовується для відстеження витоків даних і містить базу даних більш ніж 14 млрд акаунтів, які є потенційно небезпечними.

Google також стурбований безпекою своїх користувачів. Минулого року компанія внесла у свої сервіси новий спосіб авторизації, який називається "ключі доступу". Він має стати замінником звичайних паролів і кодів двоетапної перевірки.

Нагадаємо, хакери поширили базу з майже 10 млрд різних паролів на одному форумі. Це стало найбільшим витоком інформації в історії.

Також ми писали, що хакери крадуть приблизно 100 млн паролів щодня по всьому світу. Щоб захистити свої особисті дані від зловмисників, ви повинні встановити перевірені паролі на всі свої акаунти та застосунки.

хакери інтернет кібербезпека безпека пароль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:45 У РНБО різко відповіли Польщі про "коротку пам'ять українців"

14:45 Люди неохоче евакуюються з Куп'янська — в МВА назвали причину

14:41 Кабмін допоможе українським жінкам освоїти "чоловічі" професії

14:35 Зимова єПідтримка — Кабмін ухвалив порядок виплати

14:30 Зарплати фармацевтів — скільки заробляють в українських аптеках

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

14:29 Журналісти Новини.LIVE отримали нагороди від Одеської ОВА

14:27 У Німеччині не можна викидати скло — який штраф загрожує

14:21 Українці готові інвестувати кошти в розбудову енергосистеми

14:17 Україну замете хуртовина — синоптик Діденко чітко назвала дати

14:16 Нові вимоги до землевідведення — що чекати у 2025 році

14:45 У РНБО різко відповіли Польщі про "коротку пам'ять українців"

14:45 Люди неохоче евакуюються з Куп'янська — в МВА назвали причину

14:41 Кабмін допоможе українським жінкам освоїти "чоловічі" професії

14:35 Зимова єПідтримка — Кабмін ухвалив порядок виплати

14:30 Зарплати фармацевтів — скільки заробляють в українських аптеках

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

14:29 Журналісти Новини.LIVE отримали нагороди від Одеської ОВА

14:27 У Німеччині не можна викидати скло — який штраф загрожує

14:21 Українці готові інвестувати кошти в розбудову енергосистеми

14:17 Україну замете хуртовина — синоптик Діденко чітко назвала дати

14:16 Нові вимоги до землевідведення — що чекати у 2025 році

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

13:17 В ДПСУ сказали скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

Text

11:34 Служба осіб з ВІЛ та туберкульозом — лікар пояснила, коли можливо

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

09:52 Скільки людей загинуло у спробах перетнути кордон — ДПСУ

Text

08:00 Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

Text

04:30 У 3 ОШБр створили батальйон із мобілізованих ув'язанених

Text

03:47 Рекрутинг може стати причиною успіху ЗСУ — командир 3 ОШБр

Text

00:38 Нардеп проти проєкту бюджету, за який голосуватимуть в Раді

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд