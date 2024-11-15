Пароли для аккаунта — названы самые популярные и наименее надежные в 2024 году

Проверьте, есть ли ваш — названы наименее надежные пароли
Разработчики менеджера паролей NordPass создали рейтинг двухсот самых популярных и менее надежных паролей. Они попали в общий доступ из-за утечек данных в 2024 году.
Об этом говорится на сайте NordPass.
Какие пароли стали самыми популярными и ненадежными в 2024 году
Из года в год первая десятка остается практически неизменной и состоит из простейших цифровых комбинаций, которые взламываются менее чем за секунду.
В нее вошли следующие пароли:
- 123456;
- 123456789;
- 12345678;
- password;
- qwerty123;
- qwerty1;
- 111111;
- 12345;
- secret;
- 123123.
Рейтинг десяти в Украине не очень отличается от мирового, но комбинации более интересны, хотя безопасность от этого не улучшается:
- 123456789;
- 123456;
- 123456789;
- qwerty123;
- qwerty;
- 12345678;
- 111111;
- 1234567890;
- qwerty1;
- 1234567;
- 123123.
По словам NordPass, большинство этих паролей можно взломать менее чем за секунду. Пароли, состоящие из не менее восьми символов и включающие буквы, цифры и специальные символы в разных регистрах, могут повысить безопасность. Кроме того, оптимально активировать двухфакторную аутентификацию для каждого используемого сервиса.
С помощью сервиса Have I Been Pwned легко узнать, был ли взломан какой-либо из ваших аккаунтов. Этот инструмент, разработанный экспертом по кибербезопасности Троем Хантом, используется для отслеживания утечек данных и содержит базу данных более 14 млрд аккаунтов, которые являются потенциально опасными.
Google также озабочен безопасностью своих пользователей. В прошлом году компания внесла в свои сервисы новый способ авторизации, который называется "ключ доступа". Он должен стать заменителем обычных паролей и кодов двухэтапной проверки.
Напомним, хакеры распространили базу из почти 10 млрд разных паролей на одном форуме. Это стало самой большой утечкой информации в истории.
Также мы писали, что хакеры воруют примерно 100 млн паролей каждый день по всему миру. Чтобы защитить свои личные данные от злоумышленников, необходимо установить проверенные пароли на все свои аккаунты и приложения.
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