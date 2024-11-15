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Проверьте, есть ли ваш — названы наименее надежные пароли

15 ноября 2024 14:14
Владимир Мололкин - редактор
Пароли для аккаунта — названы самые популярные и наименее надежные в 2024 году
Цифровой пароль на экране. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Разработчики менеджера паролей NordPass создали рейтинг двухсот самых популярных и менее надежных паролей. Они попали в общий доступ из-за утечек данных в 2024 году.

Об этом говорится на сайте NordPass.

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Из года в год первая десятка остается практически неизменной и состоит из простейших цифровых комбинаций, которые взламываются менее чем за секунду.

В нее вошли следующие пароли:

  • 123456;
  • 123456789;
  • 12345678;
  • password;
  • qwerty123;
  • qwerty1;
  • 111111;
  • 12345;
  • secret;
  • 123123.

Рейтинг десяти в Украине не очень отличается от мирового, но комбинации более интересны, хотя безопасность от этого не улучшается:

  • 123456789;
  • 123456;
  • 123456789;
  • qwerty123;
  • qwerty;
  • 12345678;
  • 111111;
  • 1234567890;
  • qwerty1;
  • 1234567;
  • 123123.

По словам NordPass, большинство этих паролей можно взломать менее чем за секунду. Пароли, состоящие из не менее восьми символов и включающие буквы, цифры и специальные символы в разных регистрах, могут повысить безопасность. Кроме того, оптимально активировать двухфакторную аутентификацию для каждого используемого сервиса.

С помощью сервиса Have I Been Pwned легко узнать, был ли взломан какой-либо из ваших аккаунтов. Этот инструмент, разработанный экспертом по кибербезопасности Троем Хантом, используется для отслеживания утечек данных и содержит базу данных более 14 млрд аккаунтов, которые являются потенциально опасными.

Google также озабочен безопасностью своих пользователей. В прошлом году компания внесла в свои сервисы новый способ авторизации, который называется "ключ доступа". Он должен стать заменителем обычных паролей и кодов двухэтапной проверки.

Напомним, хакеры распространили базу из почти 10 млрд разных паролей на одном форуме. Это стало самой большой утечкой информации в истории.

Также мы писали, что хакеры воруют примерно 100 млн паролей каждый день по всему миру. Чтобы защитить свои личные данные от злоумышленников, необходимо установить проверенные пароли на все свои аккаунты и приложения.

хакеры интернет кибербезопасность безопасность пароль

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