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Новые слухи об iPhone 17 Air — в нем не будет SIM-карты

26 ноября 2024 11:58
Владимир Мололкин - редактор
iPhone 17 Air лишится важной функции — в чем причина
Концепт iPhone 17 Air. Фото: MacRumors
Владимир Мололкин - редактор

В сети опубликовали подробный отчет, в котором содержатся детали о будущем iPhone 17 Air от Apple. Благодаря сверхтонкой конструкции смартфона производителям придется пойти на определенные компромиссы.

Об этом сообщает MacRumors .

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Согласно информации в отчете, прототипы аппарата имеют толщину от 5 до 6 мм, что сделает его самым тонким iPhone в истории. Для сравнения, толщина iPhone 16 — 7,8 мм, а iPhone 16 Pro — 8,25 мм.

В устройстве отсутствует физический лоток для SIM-карты, однако дизайн еще не завершен. Возможно, устройство может полностью зависеть от технологии eSIM. Все модели iPhone 14, 15 и 16 уже не имеют физического лотка для SIM-карты в продаже в Соединенных Штатах, но все iPhone, продаваемые в других странах, пока остаются с ним.

Также говорится, что устройство имеет только один разговорный динамик сверху, поскольку для второго динамика на нижнем краю недостаточно места.

Ожидается, что iPhone 17 Air получит модем 5G, являющийся собственной разработкой Apple. Модем будет меньше и энергоэффективнее аналогов Qualcomm. Однако новинка не будет поддерживать сверхбыструю сеть mmWave 5G и будет иметь низкую общую скорость передачи данных по сравнению с Qualcomm.

Также неудивительно, что устройство получит меньшую батарею из-за толщины корпуса, но неизвестно, как это повлияет на время автономной работы.

Согласно отчету, iPhone 17 Air пока имеет "одну камеру большого центрированного выступа камеры на задней панели", в то время как модели iPhone 16 имеют две-три задние камеры.

В настоящее время устройство тестируется на ранних производственных испытаниях в Foxconn. Несомненно, Apple пытается установить вместительную батарею и другие компоненты в ультратонком шасси, и для этого у нее еще достаточно времени.

Ранее сообщалось, что iPhone 17 Air получит:

  • 6,6-дюймовый дисплей;
  • алюминиевую рамку;
  • чип A19;
  • Face ID;
  • Dynamic Island;
  • одну 48-мегапиксельную заднюю камеру;
  • 24-мегапиксельную фронтальную камеру;
  • 8 Гб оперативной памяти для функций Apple Intelligence.

Устройство должно выйти в сентябре 2025 года на замену iPhone 17 Plus вместе со стандартными iPhone 17 и iPhone 17 Pro.

Напомним, пользователям iPhone время от времени нужна минута уединения, и чтобы они не вызывали подозрений. Поможет в этом сокрытие своего подлинного местопребывания, не прекращая обмен геоданными полностью.

Также мы писали, что время анонсов и презентаций Apple в этом году закончилось. Сейчас лучшая возможность подумать о покупке нового iPhone.

Apple iPhone смартфон Дизайн слухи

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