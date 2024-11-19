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Секретний трюк — як приховати фактичне місцеперебування на iPhone

19 листопада 2024 10:04
Володимир Мололкін - редактор
Як приховати своє місцеперебування на iPhone — інструкція
Геолокація на смартфоні. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Іноді користувачам iPhone потрібна хвилина усамітнення без викликання підозр. Допоможе в цьому приховання свого фактичного місцеперебування, не вимикаючи повністю обмін геоданими.

Про це розповідає MacRumors.

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Як приховати фактичне місцеперебування на iPhone

Є один трюк, який надає можливість продовжувати надсилати геолокаційні дані, відображаючи інше місцеперебування. Для цього потрібен інший пристрій iPhone.

Потрібно мати iPhone та iPad або два iPhone, або два iPad, але не Mac, та увійти в обліковий запис Apple з увімкненою функцією "Локатор". В ньому можна вказати місцеперебування стаціонарного пристрою замість вашого iPhone.

Першим кроком, залиште пристрій, який хочете використовувати для відображення бажаного перебування у переконливому місці. Наприклад, це можна зробити вдома або у робочому офісі. Далі візьміть свій основний iPhone і виконайте такі дії:

  • Відкрийте програму "Локатор" та торкніться вкладки "Я" внизу екрана.
  • Прокрутить вниз, знайдіть кнопку "Використовувати цей iPhone як моє місцеперебування" та переконайтеся, що вона вимкнена.
Как отключить геолокацию на iPhone
Переконайтеся, що функція "Локатора" на основному iPhone вимкнена. Фото: MacRumors
  • Візьміть свій інший пристрій Apple та відкрийте "Локатор".
  • Натисніть вкладку "Я" та виберіть "Використовувати цей iPhone/iPad як моє місцеперебування".
Как отключить геолокацию на iPhone
Використовуйте додатковий пристрій Apple для надсилання місцеперебування. Фото: MacRumors
  • Увімкніть перемикач поруч із пунктом "Надіслати моє місцеперебування".

Тепер ваше місцеперебування буде показуватися там, де знаходиться додатковий пристрій, а не те, де ви фактично перебуваєте зі своїм iPhone. Щоб відновити звичайний обмін даними про місцеперебування, потрібно повернутися до програми "Локатор" і знову ввімкнути "Використовувати цей iPhone як моє місцеперебування".

Варто пам'ятати, що такий трюк працюватиме до тих пір, поки пристрій-приманка залишається на місці ввімкненим.

Нагадаємо, останнім часом все більше користувачів в Україні стикаються з проблемою несподіваної зміни часу на своїх смартфонах, що призводить до запізнень і непорозумінь. З’ясувалося, що причина цього явища полягає в тому, що під час повітряних тривог активуються системи радіоелектронної боротьби.

Також ми писали, що робота групи дизайнерів Apple останнім часом відійшла на другий план. Але зараз говорять про те, що iPhone 17 Air буде тоншим за iPhone 6, що спростовує попередні чутки.

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