Як приховати своє місцеперебування на iPhone — інструкція

Геолокація на смартфоні. Фото: Freepik

Іноді користувачам iPhone потрібна хвилина усамітнення без викликання підозр. Допоможе в цьому приховання свого фактичного місцеперебування, не вимикаючи повністю обмін геоданими.

Про це розповідає MacRumors.

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Як приховати фактичне місцеперебування на iPhone

Є один трюк, який надає можливість продовжувати надсилати геолокаційні дані, відображаючи інше місцеперебування. Для цього потрібен інший пристрій iPhone.

Потрібно мати iPhone та iPad або два iPhone, або два iPad, але не Mac, та увійти в обліковий запис Apple з увімкненою функцією "Локатор". В ньому можна вказати місцеперебування стаціонарного пристрою замість вашого iPhone.

Першим кроком, залиште пристрій, який хочете використовувати для відображення бажаного перебування у переконливому місці. Наприклад, це можна зробити вдома або у робочому офісі. Далі візьміть свій основний iPhone і виконайте такі дії:

Відкрийте програму "Локатор" та торкніться вкладки "Я" внизу екрана.

Прокрутить вниз, знайдіть кнопку "Використовувати цей iPhone як моє місцеперебування" та переконайтеся, що вона вимкнена.

Переконайтеся, що функція "Локатора" на основному iPhone вимкнена. Фото: MacRumors

Візьміть свій інший пристрій Apple та відкрийте "Локатор".

Натисніть вкладку "Я" та виберіть "Використовувати цей iPhone/iPad як моє місцеперебування".

Використовуйте додатковий пристрій Apple для надсилання місцеперебування. Фото: MacRumors

Увімкніть перемикач поруч із пунктом "Надіслати моє місцеперебування".

Тепер ваше місцеперебування буде показуватися там, де знаходиться додатковий пристрій, а не те, де ви фактично перебуваєте зі своїм iPhone. Щоб відновити звичайний обмін даними про місцеперебування, потрібно повернутися до програми "Локатор" і знову ввімкнути "Використовувати цей iPhone як моє місцеперебування".

Варто пам'ятати, що такий трюк працюватиме до тих пір, поки пристрій-приманка залишається на місці ввімкненим.

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