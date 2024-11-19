Как скрыть свое местонахождение на iPhone — инструкция

Геолокация на смартфоне. Фото: Freepik

Иногда пользователям iPhone требуется минута уединения без подозрений. Поможет в этом сокрытие своего фактического местопребывания, не выключая полностью обмен геоданными.

Об этом рассказывает MacRumors.

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Как скрыть фактическое местонахождение на iPhone

Есть один трюк, который позволяет продолжать отправлять геолокационные данные, отображая другое местонахождение. Для этого нужно другое устройство iPhone.

Нужно иметь iPhone и iPad или два iPhone, или два iPad, но не Mac, и войти в аккаунт Apple с включенной функцией "Локатор". В нем можно указать местонахождение стационарного устройства вместо вашего iPhone.

Первым шагом оставьте устройство, которое хотите использовать для отображения желаемого пребывания в убедительном месте. К примеру, это можно сделать дома или в рабочем офисе. Далее возьмите свой основной iPhone и выполните следующие действия:

Откройте приложение "Локатор", и коснитесь вкладки "Я" внизу экрана.

Прокрутите вниз, найдите кнопку "Использовать этот iPhone в качестве моего местоположения" и убедитесь, что она выключена.

Убедитесь, что функция "Локатора" на основном iPhone выключена. Фото: MacRumors

Возьмите другое устройство Apple и откройте "Локатор".

Нажмите на вкладку "Я" и выберите "Использовать этот iPhone/iPad в качестве моего местоположения".

Используйте дополнительное устройство Apple для отправки местоположения. Фото: MacRumors

Включите переключатель рядом с пунктом "Отправить мое местонахождение".

Теперь ваше местонахождение будет показываться там, где находится дополнительное устройство, а не то, где вы фактически находитесь со своим iPhone. Чтобы восстановить обычный обмен данными о местонахождении, нужно вернуться в программу "Локатор" и снова включить "Использовать этот iPhone как мое местонахождение".

Следует помнить, что такой трюк будет работать до тех пор, пока устройство-приманка остается на месте включенным.

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