Как скрыть свое местонахождение на iPhone — инструкция

Секретный трюк — как скрыть фактическое местонахождение на iPhone
Иногда пользователям iPhone требуется минута уединения без подозрений. Поможет в этом сокрытие своего фактического местопребывания, не выключая полностью обмен геоданными.
Об этом рассказывает MacRumors.
Как скрыть фактическое местонахождение на iPhone
Есть один трюк, который позволяет продолжать отправлять геолокационные данные, отображая другое местонахождение. Для этого нужно другое устройство iPhone.
Нужно иметь iPhone и iPad или два iPhone, или два iPad, но не Mac, и войти в аккаунт Apple с включенной функцией "Локатор". В нем можно указать местонахождение стационарного устройства вместо вашего iPhone.
Первым шагом оставьте устройство, которое хотите использовать для отображения желаемого пребывания в убедительном месте. К примеру, это можно сделать дома или в рабочем офисе. Далее возьмите свой основной iPhone и выполните следующие действия:
- Откройте приложение "Локатор", и коснитесь вкладки "Я" внизу экрана.
- Прокрутите вниз, найдите кнопку "Использовать этот iPhone в качестве моего местоположения" и убедитесь, что она выключена.
- Возьмите другое устройство Apple и откройте "Локатор".
- Нажмите на вкладку "Я" и выберите "Использовать этот iPhone/iPad в качестве моего местоположения".
- Включите переключатель рядом с пунктом "Отправить мое местонахождение".
Теперь ваше местонахождение будет показываться там, где находится дополнительное устройство, а не то, где вы фактически находитесь со своим iPhone. Чтобы восстановить обычный обмен данными о местонахождении, нужно вернуться в программу "Локатор" и снова включить "Использовать этот iPhone как мое местонахождение".
Следует помнить, что такой трюк будет работать до тех пор, пока устройство-приманка остается на месте включенным.
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