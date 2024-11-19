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Секретный трюк — как скрыть фактическое местонахождение на iPhone

19 ноября 2024 10:04
Владимир Мололкин - редактор
Как скрыть свое местонахождение на iPhone — инструкция
Геолокация на смартфоне. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Иногда пользователям iPhone требуется минута уединения без подозрений. Поможет в этом сокрытие своего фактического местопребывания, не выключая полностью обмен геоданными.

Об этом рассказывает MacRumors.

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Как скрыть фактическое местонахождение на iPhone

Есть один трюк, который позволяет продолжать отправлять геолокационные данные, отображая другое местонахождение. Для этого нужно другое устройство iPhone.

Нужно иметь iPhone и iPad или два iPhone, или два iPad, но не Mac, и войти в аккаунт Apple с включенной функцией "Локатор". В нем можно указать местонахождение стационарного устройства вместо вашего iPhone.

Первым шагом оставьте устройство, которое хотите использовать для отображения желаемого пребывания в убедительном месте. К примеру, это можно сделать дома или в рабочем офисе. Далее возьмите свой основной iPhone и выполните следующие действия:

  • Откройте приложение "Локатор", и коснитесь вкладки "Я" внизу экрана.
  • Прокрутите вниз, найдите кнопку "Использовать этот iPhone в качестве моего местоположения" и убедитесь, что она выключена.
Как отключить геолокацию на iPhone
Убедитесь, что функция "Локатора" на основном iPhone выключена. Фото: MacRumors
  • Возьмите другое устройство Apple и откройте "Локатор".
  • Нажмите на вкладку "Я" и выберите "Использовать этот iPhone/iPad в качестве моего местоположения".
Как отключить геолокацию на iPhone
Используйте дополнительное устройство Apple для отправки местоположения. Фото: MacRumors
  • Включите переключатель рядом с пунктом "Отправить мое местонахождение".

Теперь ваше местонахождение будет показываться там, где находится дополнительное устройство, а не то, где вы фактически находитесь со своим iPhone. Чтобы восстановить обычный обмен данными о местонахождении, нужно вернуться в программу "Локатор" и снова включить "Использовать этот iPhone как мое местонахождение".

Следует помнить, что такой трюк будет работать до тех пор, пока устройство-приманка остается на месте включенным.

Напомним, в последнее время все больше пользователей в Украине сталкиваются с проблемой неожиданного изменения времени на своих смартфонах, что приводит к опозданиям и недоразумениям. Выяснилось, что причина этого явления в том, что во время воздушных тревог активируются системы радиоэлектронной борьбы.

Также мы писали, что работа группы дизайнеров Apple в последнее время отошла на второй план. Но сейчас говорят, что iPhone 17 Air будет тоньше iPhone 6, что опровергает предыдущие слухи.

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