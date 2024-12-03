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Секреты батареи iPhone — 5 настроек, о которых вы могли не знать

3 декабря 2024 09:11
Владимир Мололкин - редактор
Как увеличить время работы от батареи на iPhone — 5 эффективных трюков
Смартфоны Apple. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Миллионы украинцев выбрали iPhone как своего рода универсальный смартфон, прежде всего потому, что он прост в использовании и не требует тонкой настройки, без которой трудно существовать в мире Android. Однако разработчики iOS все же предусмотрели множество настроек, которые помогут адаптировать устройство под себя.

О 5 трюках, которые помогут сэкономить заряд батареи на iPhone, рассказывает NV.

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Управление обновлением приложений в фоне

Функция Background App Refresh позволяет приложениям обновлять содержимое в фоновом режиме. К примеру, когда вы заходите в программу социальных сетей, лента постов постоянно обновляется.

Эта функция удобна, но аккумулятор может разряжаться.

Можно значительно увеличить время автономной работы, отключив эту функцию для несущественных приложений. Для этого:

  • перейдите в раздел "Настройки", выберите "Общие" и "Обновление приложений в фоновом режиме".
  • можно полностью отключить эту функцию или выбрать другие приложения, которые не должны получать обновления в фоновом режиме.

В списке могут быть десятки программ, поэтому нужно внимательно просмотреть, действительно ли они нужны вам, чтобы постоянно работать в фоновом режиме. Выборочное управление такими приложениями уменьшает потребление батареи.

Оптимизируйте работу служб определения местоположения

Хотя службы поиска местоположения полезны для навигации и поиска ближайших услуг, они также тратят много заряда батареи.

Тонкая настройка того, какие приложения могут получить доступ к вашему местоположению, увеличит время автономной работы. Для этого:

  • в меню "Настройки" найдите "Конфиденциальность" и "Службы определения местоположения";
  • просмотрите список приложений и определите, какой у них доступ. Для приложений, которым не требуется постоянный доступ, выберите "При использовании программы" или "Никогда";
  • прокрутите вниз в раздел "Системные службы" и отключите службы определения местоположения для неважных системных функций, таких как реклама Apple по местоположению и предложения по местоположению.

Используйте темный режим и настройте яркость экрана

Одним из самых больших потребителей батареи является экран. Снижение яркости и использование темного режима могут существенно изменить ситуацию. Для этого:

  • уменьшение яркости — перейдите в "Центр управления", проведя пальцем вниз с правого верхнего угла. Затем отрегулируйте ползунок яркости. Кроме того, вы можете посетить меню "Настройки" — "Дисплей и яркость" и изменить уровень яркости;
  • темный режим — перейдите "Настройки" и выберите "Темный режим". Поскольку на OLED-экранах, таких, как iPhone X и более поздние модели, светится меньше пикселей, темный режим особенно эффективен.

Используйте режим энергосбережения

Режим низкого энергопотребления улучшает время автономной работы за счет уменьшения фоновой активности и требований к производительности.

Когда заряд батареи заканчивается или если у вас нет доступа к зарядному устройству, необходимо включить эту функцию. Для этого:

  • перейдите в меню "Настройки" и выберите "Батарея";
  • включите режим энергосбережения.

В режиме пониженного энергопотребления ненужные функции, такие как получение почты, фоновое обновление приложений и некоторые визуальные эффекты отключаются.

Кроме того, он несколько снижает общую производительность, но приводит к увеличению времени автономной работы.

Управление Push-сообщениями

Несмотря на то, что они могут держать вас в курсе событий, Push-уведомления также тратят батарею, особенно если вы получаете много сообщений в течение дня. Чтобы сэкономить заряд батареи, ограничьте уведомления для необходимых приложений. Для этого:

  • перейдите в раздел "Настройки", а затем в "Уведомления";
  • определите, какие программы требуют уведомлений в режиме реального времени, просмотрев список. Выключите уведомления для несущественных приложений или измените стиль уведомления на "Доставлять тихо".

Уменьшая количество Push-сообщений, вы уменьшаете частоту пробуждения телефона и экономите заряд батареи.

Напомним, когда отключают свет, повербанк становится настоящим спасателем. Однако неправильно выбранное и использованное устройство может повредить батарею смартфона.

Также мы писали, что современные смартфоны имеют отличные функции, но некоторые могут замедлить работу и продолжительность зарядки. При отключении некоторых функций телефона он будет работать быстрее и эффективнее.

Apple iPhone экономия смартфон советы энергия

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